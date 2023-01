Chưa từng công khai danh tính ông xã, hot girl Sunna bất ngờ tiết lộ đã ly hôn

Không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Sunna (Wilson Nhật Anh) vẫn là cái tên được nhiều bạn trẻ biết đến. Bởi lẽ cô nàng không chỉ là bạn thân của Xoài Non mà còn sở hữu nhan sắc lai xinh đẹp, nóng bỏng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đầu năm 2022, Sunna gây bất ngờ khi công khai mang bầu ở tuổi 19. Đặc biệt hơn cả, từ thời điểm đó cho đến nay, Sunna chưa từng công khai danh tính ông xã khiến dân tình không khỏi tò mò, thắc mắc.

Sunna từng gây bão khi khoe ảnh mang bầu

Cô nàng từng đăng ảnh với chồng nhưng che mặt và không tiết lộ danh tính

Cũng vì lý do không đăng tải hình ảnh cùng chồng, Sunna từng phải nhận nhiều bình luận tiêu cực, châm biếm từ netizen. Tuy nhiên với tính cách vui vẻ, lạc quan, Sunna đều bỏ qua và không quan tâm quá nhiều đến lời bàn tán từ người ngoài. Dẫu vậy hot girl lai Tây rất kín tiếng, hiếm khi kể về cuộc sống riêng tư của mình trên mạng xã hội.

Cho đến mới đây, khi tham gia chương trình truyền hình, Sunna lần đầu giãi bày về quá trình mang thai, sinh con và “nửa kia” của mình. Theo đó, bạn thân Xoài Non cho hay cô và chồng đã quen biết và hẹn hò 4 năm, được hai bên gia đình ủng hộ do vậy khi thông báo mang thai, bố mẹ đều rất vui mừng và hạnh phúc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cặp đôi không thể tổ chức lễ cưới mà chỉ chụp ảnh làm kỉ niệm.

Sunna tiết lộ đã ly hôn chồng, hiện đang làm mẹ đơn thân

“Không phải mình muốn giấu, chỉ là mình không muốn chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Còn bạn bè, người thân ai cũng đều biết hết. Khi đó mọi người cũng tìm kiếm facebook của chồng mình nhiều, chồng mình cũng không đăng gì cả. Vì mình không thích mọi người xung quanh mình phải nhận những bình luận tiêu cực”, Sunna chia sẻ về lý do không công khai ảnh chồng.

Bất ngờ hơn cả, Sunna tiết lộ đến bây giờ vẫn không đăng ảnh ông xã là bởi cả hai đang trong quá trình ly hôn. “Trong quá trình chăm con, anh ấy cũng đi làm nhiều nên cả hai xảy ra nhiều xung đột không giải quyết được. Mình cũng nhận thấy không hợp với môi trường như vậy nữa. Nên mình là người đề nghị dừng lại. Thời gian đầu anh ấy không đồng ý. Nhưng mình có nói giờ không yêu nữa, không thương nữa, để con thấy được như vậy cũng không hay. Và 1 tháng sau anh ấy mới chịu đồng ý ký giấy”, Sunna kể.

Sắc vóc cuốn hút của Sunna khiến nhiều người mê mẩn

Mặc dù không cùng chung sống nhưng Sunna cho biết cô vẫn thoải mái để chồng gặp và chơi cùng con. Hot girl lai Tây cũng gửi lời cảm ơn đến chồng, gia đình chồng và mẹ đẻ vì đã luôn yêu thương, chăm sóc cô trong quá trình mang thai đến sinh con.

Hiện tại dù là mẹ đơn thân nhưng Sunna vẫn luôn tích cực, lạc quan và có cuộc sống vui vẻ bên cạnh con gái.