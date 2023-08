Chưa từng có tại Happy Bee FPT Polytechnic: Sơn Tùng M-TP và rapper Đen cùng có mặt ở cả 3 đêm nhạc hội!

Happy Bee là chuỗi nhạc hội chào tân sinh viên do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức như một món quà đặc biệt dành cho các tân binh. Sự kiện đã diễn ra liên tục trong nhiều năm nhưng lần nào trở lại, Happy Bee cũng khiến khán giả mong chờ. Thông qua chương trình này, FPT Polytechnic đã đưa sân khấu sinh viên bước lên tầm cao vượt bậc, xứng danh đại nhạc hội, quy tụ những nghệ sĩ hot nhất, đạt chất lượng đỉnh cao.



Dàn sao "100 điểm không có nhưng" đổ bộ Happy Bee 13

Năm nay, Happy Bee 13 trở lại mang theo những tên tuổi hot nhất làng nhạc Việt. Ban tổ chức đã công bố dàn sao sẽ xuất hiện trong 3 đêm nhạc đầu tiên tại Cần Thơ (ngày 28/8), Đà Nẵng (ngày 6/9) và TP Hồ Chí Minh (ngày 10/9) với những cái tên nổi bật là: Sơn Tùng M-TP, rapper Đen, B Ray, HIEUTHUHAI, Phương Ly, Vũ., Hoàng Dũng, Tăng Duy Tân...

Từng 2 lần đốt cháy sân khấu Happy Bee, trong lần trở lại này, Sơn Tùng M-TP hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu với những màn trình diễn tuyệt vời, mang đậm cá tính riêng biệt. Fan đang đoán già đoán non chủ nhân hit Making My Way sẽ mang đến điều gì mới mẻ trong comeback này.

Sơn Tùng M-TP thăng hoa trên sân khấu Happy Bee 10.

Mỗi lần xuất hiện, rapper Đen lại chiếm trọn cảm tình khán giả bằng sự chân thành, thân thiện và những bản hit "Trốn tìm" "Lối nhỏ", "Mang tiền về cho mẹ", "Bài này chill phết"... Tại sân khấu Happy Bee 11, anh đã mặc đồng phục trường hòa giọng cùng sinh viên; cùng thầy hiệu trưởng trường dạy sinh viên đọc rap… Chính vì vậy, lần trở lại Happy Bee 13 này của Đen càng được các fan, đặc biệt là các bạn tân sinh viên mong chờ.

Rapper Đen cháy hết mình cùng sinh viên trong Happy Bee 11.

Không dừng lại ở đó, Happy Bee 13 còn mang đến nhiều cái tên hot của sân khấu nhạc Việt đương thời hứa hẹn sẽ "đốt cháy" đại nhạc hội chào tân sinh viên hoành tráng hơn bao giờ hết.

Bộ đôi Huấn luyện viên - Producer đình đám của Rap Việt 2023, B Ray và Masew hứa hẹn sẽ khuấy đảo sân khấu bằng chất nhạc vô cùng bắt tai, hấp dẫn, lối kể chuyện bằng lời rap (storytelling) đầy mê hoặc.

"Vợ quốc dân" Phương Ly, "Rapper hot boy" HIEUTHUHAI, "nam thần tình ca" Hoàng Dũng, "mỹ nam dự báo thời tiết" Grey D, nữ rapper Pháo, "hoàng tử indie" Vũ., producer/DJ Hoaprox, MC Hoàng Rapper sẽ cùng đổ bộ các đêm nhạc.

Ngay khi thông tin về dàn line-up tại Cần Thơ, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh của Happy Bee 13 được công bố trên trang cá nhân của thầy Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng FPT Polytechnic, một "cơn địa chấn" đã bùng nổ trong cộng đồng sinh viên và các fan. Vốn là một sự kiện nội bộ, chương trình dành riêng cho sinh viên của trường và một số vé khiêm tốn cho các bạn trẻ khác. Chính vì vậy làm sao có vé sự kiện luôn được các fan quan tâm, tìm cách săn lùng mỗi mùa Happy Bee về.

B Ray, HIEUTHUHAI, Pháo lần đầu có mặt tại Happy Bee, sẽ mang đến chất rap bùng nổ.

Vũ., Grey D, HoaProx sẽ là ẩn số mới đầy thú vị cho Happy Bee 13.

Thầy Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết: "Tại FPT Polytechnic, chúng tôi có khẩu hiệu là 'Học hết sức, chơi hết mình'. Học hết sức thì các em phải lo còn chơi hết mình thì thầy cô sẽ lo, và Happy Bee chính là câu trả lời cho lời hứa ấy. Happy Bee 13 sẽ là đặc quyền riêng của sinh viên FPT Polytechnic, giúp các bạn có những trải nghiệm đáng nhớ, từ đó có thêm động lực học tập và trưởng thành".

Hành trình của Happy Bee 13 sẽ trải dài từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, đi qua bốn thành phố lớn: Cần Thơ (ngày 28/8), Hà Nội (ngày 31/8), Đà Nẵng (ngày 6/9) và TP Hồ Chí Minh (ngày 10/9).

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic là trường đào tạo trong lòng doanh nghiệp đa ngành nghề, đa lĩnh vực với 11 cơ sở cùng hơn 40.000 sinh viên trên cả nước. Trường nổi danh trong cộng đồng mạng với nhiều hoạt động hoành tráng cho sinh viên. Bên cạnh chuỗi nhạc hội Happy Bee, trường liên tục có các hoạt động giáo dục - giải trí tương tác. Năm ngoái, trường thực hiện thành công Sao nhập học - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về hướng nghiệp tại Việt Nam, thu hút hơn 35 triệu lượt xem trên các nền tảng xã hội. Các talkshow cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, các nhân vật nổi tiếng… đã thu hút hàng trăm bạn sinh viên và hàng chục nghìn lượt theo dõi.