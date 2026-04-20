Chưa nghỉ lễ du lịch Phú Quốc đã 'tăng nhiệt'

Ghi nhận của PV từ các doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc cho thấy, thị trường du lịch dịp Lễ 30/4-1/5 năm nay tiếp tục sôi động, trong đó các sản phẩm tour trọn gói chiếm ưu thế.

Hiện các sản phẩm du lịch trọn gói (combo) xuất phát từ TPHCM đi Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được chào bán phổ biến ở mức 6,8-7 triệu đồng/người cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Giá này đã gồm vé máy bay khứ hồi, lưu trú khách sạn 3-4 sao khu vực trung tâm, ăn uống, xe đưa đón, hướng dẫn viên, vé tham quan và hỗ trợ thủ tục sân bay.

Trong khi đó, các tour trọn gói tương tự khởi hành từ Hà Nội đi nghỉ ở Phú Quốc có giá cao hơn, dao động 9-9,5 triệu đồng/người cho chương trình 4 ngày 3 đêm, chủ yếu do chi phí vé máy bay tăng cao.

Đáng chú ý, phân khúc khách sạn 3 sao đang dẫn dắt thị trường, với tốc độ lấp đầy nhanh nhất. Nhiều cơ sở lưu trú khu vực trung tâm Phú Quốc tới nay đã gần như kín phòng. Ngược lại, phân khúc 4-5 sao vẫn còn dư địa, một số khách sạn triển khai ưu đãi, giảm phụ thu để kích cầu .

Các doanh nghiệp cho biết, khách nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, tập trung ở phân khúc trung cấp, phù hợp túi tiền. Trong khi đó, khách quốc tế duy trì ổn định nhưng chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, sử dụng xe 7-16 chỗ thay vì các đoàn lớn như trước.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp vận tải buộc phải áp dụng phụ thu nhiên liệu khoảng 20% so với trước để bù đắp chi phí. Tuy nhiên, các đơn vị lữ hành cũng chủ động chia sẻ, không chuyển toàn bộ gánh nặng sang du khách.

Tại đảo, hệ thống xe vận chuyển du lịch của nhiều doanh nghiệp đã kín lịch từ ngày 27/4 và kéo dài qua kỳ nghỉ, thay vì chỉ tập trung vào một vài ngày cao điểm như trước.

Thời điểm này, Phú Quốc bước vào mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết nắng nhẹ, biển êm, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngoài trời.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang - cho biết, thị trường du lịch Phú Quốc dịp lễ năm nay ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt ở phân khúc khách nội địa. Dù giá xăng dầu tăng khiến chi phí đi lại, đặc biệt giá vé máy bay tăng cao, kèm phụ thu nhiên liệu, nhưng không vì thế khách giảm tới Phú Quốc.

“Nhu cầu du lịch vẫn rất cao, đặc biệt dịp nghỉ lễ dài ngày”, ông Huy nói.

Năm 2026, An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách, trong đó 2,1 triệu khách quốc tế, tổng thu trên 70.000 tỷ đồng.

Dự báo, lượng khách nội địa đến Phú Quốc trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 sẽ tăng cao hơn so với các năm trước. Trong khi đó, thị trường khách quốc tế tiếp tục duy trì ổn định, góp phần giữ nhịp tăng trưởng chung của điểm đến.

Những ngày cận lễ, các doanh nghiệp, dịch vụ cũng đồng loạt tung ra nhiều gói sản phẩm, combo nghỉ dưỡng trọn gói vé máy bay - khách sạn và dịch vụ trải nghiệm. Các chương trình kích cầu được triển khai rầm rộ, gia tăng sức hút đối với du khách.

“Dù có biến động chi phí, Phú Quốc vẫn giữ sức hấp dẫn lớn . Lượng khách tiếp tục tăng, cho thấy nơi đây vẫn là lựa chọn hàng đầu trong mùa du lịch cao điểm”, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy nhận định.