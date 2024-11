Chữa lành cùng những gam màu dịu êm trong Bộ sưu tập xu hướng màu sắc 2025 của Jotun

Nuôi dưỡng bởi những rung động nhỏ nhất

Nhịp sống hiện đại hối hả đôi khi khiến chúng ta bỏ quên những điều quen thuộc xung quanh. Nhưng chính những khoảnh khắc thường nhật tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại là "hạt mầm" của hạnh phúc.

Đó là cảm giác mãn nguyện khi bạn sải những bước chạy cuối cùng để về đích, hay sự ấm áp khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm và chia sẻ mọi vui buồn của một ngày dài. Những khoảnh khắc tưởng chừng bé nhỏ ấy lại chính là niềm ủi an, mang lại cảm giác bình yên để bạn mạnh mẽ hướng tới những mục tiêu lớn lao.

Jotun gửi bạn hành trình chữa lành thông qua Bộ sưu tập màu sắc 2025 - Sắc Màu Cảm Xúc. Ảnh: Jotun.

Thấu cảm từng rung động đong đầy cảm xúc này, Jotun mang đến Bộ sưu tập màu sắc Sắc Màu Cảm Xúc với những dải màu êm dịu, vỗ về bạn giữa những bộn bề cuộc sống, để bạn an yên tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá.

Chữa lành với những gam màu tinh tế

Như một hành trình chữa lành, Sắc Màu Cảm Xúc mang đến những gam màu không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp bạn được thư giãn, tái tạo năng lượng.

Chuyến phiêu lưu ấy được Jotun khởi xướng bằng một sắc xanh mát lành, tựa sức sống căng tràn của mùa xuân tươi mới. Bên cạnh việc tạo nên sự kết nối giữa không gian và thiên nhiên, xanh lá còn là biểu tượng của sự tái sinh, của một khởi đầu mới đầy phấn khởi và hy vọng.

Sắc xanh an lành được Jotun tái hiện trong sự kiện ra mắt Sắc Màu Cảm Xúc ngày 08/11/2024. Ảnh: Jotun.

Khắc hoạ vẻ đẹp hiền hoà của thiên nhiên, bộ sưu tập mang đến những tông màu ấm áp tựa ban mai, thắp sáng không gian bằng niềm vui và sự lạc quan. Đặc biệt, sắc vàng óng ánh còn ẩn chứa sức mạnh "chuyển hóa" đầy phép thuật, biến tổ ấm thành nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm sức mạnh để bạn vững tin chinh phục những đỉnh cao mới.

Năng lượng tinh khôi, tinh thần sảng khoái với sắc vàng ấm áp từ Sắc Màu Cảm Xúc. Ảnh: Jotun.

Hành trình chữa lành mang tên Sắc Màu Cảm Xúc được Jotun tiếp nối bằng những giai điệu êm ái được lấy cảm hứng từ một nền trời trong vắt của những trưa hè tháng sáu êm ru. Trong thế giới màu sắc, xanh dương chính là biểu tượng của sự tự do và phóng khoáng, cùng bạn vẽ nên những không gian rộng mở, an nhiên. Cùng những gam màu xám, be trung tính gợi nhắc sự mềm mại, vững chãi của đất, cát, bộ sưu tập mang đến sự cân bằng cho mọi không gian.

Jotun giới thiệu Bộ sưu tập Sắc Màu Cảm Xúc với những gam màu của sự an yên và thư thái. Video: Jotun.

Hòa cùng xu hướng toàn cầu thiên về các gam màu dịu nhẹ, bộ sưu tập giới thiệu những sắc thái thanh nhã như hồng nguyên bản, hồng san hô, hồng đất nung. Chia sẻ tại buổi ra mắt bộ sưu tập, đại Jotun cho biết, "trong khi hồng san hô có thể tạo điểm nhấn cho tường nhà, thì hồng đào lại giúp tạo ra một không gian thêm phần thanh lịch và mộc mạc".

Tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của màu sắc

Với bề mặt không phản quang, Majestic Đẹp Nguyên Bản đảm bảo màu sắc được đồng nhất từ mọi góc nhìn. Ảnh: Jotun.

Được phát triển với công nghệ Màu Đích Thực độc quyền, Majestic Đẹp Nguyên Bản giúp bộ sưu tập tái hiện sắc màu một cách chân thực, sắc nét đến từng chi tiết, giúp bạn thể hiện ý tưởng và phong cách yêu thích một cách trọn vẹn.

Công nghệ Màu Đích Thực độc quyền giúp sắc màu tỏa sáng trên nền sơn siêu mờ từ Majestic Đẹp Nguyên Bản. Ảnh: Jotun.

Độc đáo với khả năng không phản quang, Majestic Đẹp Nguyên Bản giữ trọn vẹn sắc thái màu sắc từ mọi góc nhìn, hạn chế tối đa sự thay đổi màu sắc do độ bóng bởi ánh sáng. Thêm vào đó, tính năng dễ lau chùi, chống trầy xước, va quẹt và vệt bóng giữ tổ ấm luôn tươi mới, tinh khôi, để bạn yên tâm tận hưởng từng khoảnh khắc.