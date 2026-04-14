Chưa bao giờ thấy Lưu Diệc Phi sexy, gợi cảm đến vậy!

Sự xuất hiện của "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi trong chiến dịch quảng bá toàn cầu của thương hiệu công nghệ Dreame đã trở thành tâm điểm chú ý khi cô chọn xuất hiện trong hai thiết kế từ NTK Lê Thanh Hòa.

Trong tạo hình đầu tiên, nữ minh tinh gây ấn tượng với thiết kế đuôi cá ánh kim ôm trọn vóc dáng thanh mảnh. Điểm sáng nằm ở phom dáng corset kết hợp cùng kỹ thuật draping tỉ mỉ và những đường cut-out tinh tế tại phần eo, ngực. Thiết kế không chỉ tôn vinh trọn vẹn đường nét cơ thể mà còn khắc họa thành công một Lưu Diệc Phi đầy mới mẻ: hiện đại, sắc sảo và quyền lực.

Tiếp nối là một thiết kế couture nằm trong BST Pre-Fall 2024. Trên nền chất liệu xuyên thấu, đội ngũ của NTK Lê Thanh Hòa đã dành hàng giờ đính kết thủ công để tạo nên họa tiết đôi cánh đối xứng sống động. Thiết kế cổ yếm gợi cảm được cân bằng hoàn hảo bởi chiếc áo choàng lông sang trọng, giúp nữ diễn viên hạng A toát lên khí chất khó rời mắt.

Vốn gắn liền hình ảnh của mình với vẻ đẹp thanh tao trong những thiết kế váy áo duyên dáng, ngọt ngào, đây là lần đầu tiên "thần tiên tỷ tỷ" khoe sắc trong một thiết kế sexy xuyên thấu táo bạo đến vậy. Người hâm mộ lại được dịp ngỡ ngàng trước sắc vóc gợi cảm ở tuổi U40.

Với biệt danh 'Thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi đã khẳng định vị thế ngôi sao hạng A qua những vai diễn kinh điển và khả năng vươn tầm quốc tế ấn tượng. Cô là nữ diễn viên gốc Hoa đầu tiên đảm nhận vai chính trong bom tấn Mulan của Disney, đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Lưu Diệc Phi còn là gương mặt đại diện quyền lực của những thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới như Louis Vuitton, Bvlgari và các tập đoàn công nghệ lớn như Dreame. Sự kết hợp giữa nhan sắc vượt thời gian cùng tầm ảnh hưởng thương mại khổng lồ đã đưa cô trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu, cầu nối hoàn hảo giữa giá trị truyền thống phương Đông và đẳng cấp quốc tế hiện đại.