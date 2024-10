Chữ "You" trong YouTube có nghĩa là gì - Vì sao người ta lại đặt tên nghe buồn cười thế?

Tại sao lại gọi là YouTube?

Bạn có thể biết rõ những cái tên như Google, Apple, nhưng có thể chưa biết YouTube có ý nghĩa là gì.

Tên "YouTube" thực ra khá đơn giản. "You" biểu thị nội dung trên nền tảng do chính bạn (hay người dùng cá nhân) tạo ra, chứ không phải do trang web mang đến.

Còn "Tube" (ống) là một từ cũ ám chỉ đến tivi ngày xưa. Quay trở lại thời kỳ TV còn mới ra đời, màn hình hiển thị trước thời LCD sử dụng "ống" tia âm cực để truyền hình ảnh.

Tựu chung lại, YouTube có thể hiểu nôm na như một chiếc TV cá nhân với nội dung tự tạo.

Mặc dù cái tên nghe có vẻ đơn giản hoặc thậm chí ngớ ngẩn khi nhìn thoáng qua, nhưng nó truyền tải hiệu quả mục đích của nền tảng: trao quyền cho người dùng tự phát sóng và chia sẻ nội dung của họ với khán giả toàn cầu.

Theo thời gian, cái tên đã trở thành biểu tượng, đại diện cho sự thay đổi đáng kể về cách phương tiện truyền thông được tiêu thụ và tạo ra.

Tuy nhiên, vào giai đoạn đầu của lịch sử, cái tên YouTube đã gây ra một số vấn đề.

Năm 2006, một công ty khác có tên Universal Tube & Rollform Equipment, với trang web tương tự là www.utube.com , đã đệ đơn kiện YouTube. Kết quả khiến công ty phải đổi tên thành www.utubeonline.com , trước khi thành tên miền hiện tại.

Kể từ sự cố ban đầu này, cái tên YouTube đã phát triển thần tốc, trở thành nền tảng phân phối video trực tuyến lớn nhất và phổ biến nhất. YouTube có hơn 4 tỷ giờ người xem video hàng tháng và ước tính có 500 giờ nội dung video được tải lên mỗi phút.

YouTube đã đi một chặng đường dài kể từ khi ý tưởng về trang web chia sẻ video phổ biến lần đầu tiên xuất hiện tại một bữa tiệc tối ở San Francisco vào năm 2005.

Ý tưởng được lấy cảm hứng một cách hài hước từ sự kiện "Sự cố trang phục của Janet Jackson" trên Super Bowl khi ba nhà sáng lập Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim (tất cả đều là nhân viên đầu tiên của PayPal vào thời điểm đó) thảo luận về khó khăn trong việc tìm kiếm, xem và chia sẻ các đoạn video clip về sự cố này trên mạng.

Hurley cho biết trong một cuộc phỏng vấn ban đầu rằng: "Chúng tôi cảm thấy khó tìm kiếm video trên Internet. Ai cũng có những video trên điện thoại của họ nhưng không có cách nào dễ dàng để chia sẻ".

Video có tựa đề "Me at the Zoo" của Karim.

YouTube khởi đầu khiêm tốn như một công ty khởi nghiệp công nghệ, tọa lạc ngay phía trên một tiệm bánh pizza và nhà hàng Nhật Bản tại San Mateo, California. Sự khởi đầu của công ty chủ yếu nhờ khoản đầu tư 11,5 triệu USD của Sequoia Capital.

Vào tháng 5/2005, phiên bản beta của YouTube đã được đưa lên mạng và trong vòng một tháng, video đầu tiên đã được đăng tải. Video có tựa đề "Me at the Zoo" (Tôi ở sở thú) và là một clip dài 19 giây do chính Karim đăng tải. Video có cảnh quay nhà sáng lập Karim tại Sở thú San Diego, nói về voi và vòi của chúng.

Đến tháng 9 năm 2005, YouTube đã có được video đầu tiên đạt một triệu lượt xem. Đây là quảng cáo của Nike ghi lại cảnh cầu thủ bóng đá người Brazil Ronaldinho nhận được đôi giày vàng. Nike là một trong những công ty lớn đầu tiên tận dụng tiềm năng quảng cáo của YouTube.

Bắt đầu tận thu

Tháng 10/2006, Google mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ USD. Vào thời điểm đó, Google gọi YouTube là "bước tiếp theo trong quá trình phát triển của Internet".

Phần còn lại đã trở thành lịch sử như chúng ta đã biết. Nhưng cũng kể từ đó, YouTube chịu nhiều sự chỉ trích hơn về cách kiếm tiền bất chấp người dùng.

YouTube giờ bị mỉa mai là AdRevenueTube.

Trước khi được Google mua lại, YouTube có doanh thu hàng tháng trong khoảng 15 triệu USD và không hề có lãi. Nhưng lợi nhuận không phải là lý do chính khiến Google mua lại.

Google thấy tiềm năng của nền tảng này như một dịch vụ video trực tuyến. Họ cho rằng việc kết hợp nền tảng của YouTube với lưu lượng truy cập internet khổng lồ của mình chỉ là vấn đề thời gian trước khi khoản đầu tư được đền đáp.

Cuối cùng, Google đã thêm dịch vụ quảng cáo vào nội dung video trên nền tảng để mang lại một doanh thu khổng lồ.

Qua nhiều năm cải tiến, Google bắt đầu nhúng quảng cáo nhắm mục tiêu trực tiếp vào các video clip mà người dùng xem. Gần đây, công ty cũng đã thêm tính năng "hai quảng cáo", hiển thị hai quảng cáo cùng lúc, để tăng doanh thu tiềm năng từ nội dung.

Google liên tục thay đổi chính sách quảng cáo theo hướng bóp nghẹt người dùng, ép họ phải xem quảng cáo, không thể bỏ qua như trước. Tất cả chỉ để khiến người xem phải chuyển sang mua gói Premium.

Điều này khiến truyền thông mỉa mai rằng YouTube giờ không còn mang ý nghĩa vĩ đại như trước nữa mà AdRevenueTube (AdRevenue là doanh thu quảng cáo) sẽ là cái tên phù hợp hơn.