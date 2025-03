Chủ xe Đà Nẵng cho thuê ô tô, bị người phụ nữ 25 tuổi chiếm đoạt luôn xe: Lấy lại tài sản sau 5 ngày bằng cách nào?

Theo Công an Đà Nẵng, ngày 17/02/2025, anh Lê Quang Tân (44 tuổi), trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho bà Hoàng Thu P. (25 tuổi), trú xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thuee xe ô tô Fortuner, Biển kiểm soát 43A-844.xx. Tuy nhiên, sau đó, bà P. chiếm đoạt xe của anh Tân và cất giấu tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Bảo Khê, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên và thành phố Phủ Lý, tỉnh hà Nam…

Ngày 27/02/2025, anh Tân làm đơn tố giác gửi đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận nguồn tin và thực hiện điều tra vụ việc. Các đồng chí điều tra viên được phân công đã tiếp nhận thông tin, củng cố hồ sơ, lên đường ra tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam đề điều tra.

Các điều tra viên đã lần tìm manh mối tại nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc trong 5 ngày. Đến ngày 3/3/2025, với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh hà Nam, cùng sự mưu trí, quyết liệt đấu tranh của các điều tra viên thuộc lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã thu hồi được chiếc ô tô nguyên vẹn.

Nhận được tài sản, anh Tân vui mừng và đã gửi “Thư cảm ơn” gửi Ban Giám đốc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để bày tỏ lòng cảm phục về sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm hết lòng “vì Nhân dân phục vụ” của các chiến sĩ Công an.

“Với lòng cảm phục về sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, qua đây cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có sự chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ của mình luôn tận tuỵ với công việc, thể hiện trách nhiệm người chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân vì nước quyên thân, vì dân phục vụ”, anh Tân bày tỏ trong thư cảm ơn.

Công an TP Đà Nẵng