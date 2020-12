Chủ tịch tỉnh Tây Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị hành hung sau va chạm giao thông

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã cùng với lãnh đạo công an, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo địa phương đến nhà nữ sinh H.B.B.N (sinh năm 2008), là học sinh lớp 7 trường THCS Chà Là, xã Chà Là, là nạn nhân của vụ hành hung dã man sau va chạm giao thông để thăm hỏi sức khoẻ, động viên tinh thần cháu.

Khu vực nữ sinh N bị đạp ngã. Ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, ngay sau khi biết sự việc, đích thân ông đã chỉ đạo ngành công an khẩn trương xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, tuỳ theo tình hình sức khoẻ cũng như tinh thần của cháu, nếu đảm bảo thì ngày mai có thể thi học kỳ, còn nếu không thì ngành giáo dục sẽ bố trí cho em thi học kỳ sau.



Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, đây là sự việc nghiêm trọng và tất cả những hành vi liên quan đến trẻ em đều phải xử lý nghiêm:

“Tôi đã chỉ đạo công an ở địa phương khẩn trương làm rõ vụ việc và làm rõ hành vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi xâm hại liên quan đến trẻ em phải được xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.

Đối tượng Mẫn tại trụ sở Công an. Như VOV đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 12/12/2020 trên đường nội bộ Khu Công nghiệp Chà Là, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Nạn nhân là em H.B.B.N (sinh năm 2008), là học sinh lớp 7 trường THCS Chà Là, xã Chà Là. Theo lời kể của những người chứng kiến vụ việc, thời điểm này, em N đang điều khiển xe đạp điện trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là thì va chạm với một phụ nữ sang đường khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Mặc dù em N đã chạy tới đỡ người phụ nữ lên và không ngừng xin lỗi nhưng có một thanh niên – sau đó xác minh là Trần Văn Mẫn, sinh năm 1989, ngụ ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu – đã liên tục chửi mắng và đánh vào mặt, vào đầu em N… Khi có người can ngăn và em N đã bỏ chạy, Mẫn vẫn đuổi theo và tiếp tục đánh, đạp em N té ngã xuống mương đất sâu hơn 1m rồi rời khỏi hiện trường.



Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở trạm y tế và sau đó được người nhà đưa đến bệnh viên Lê Ngọc Tùng để kiểm tra. Hiện sức khoẻ em N đã tạm ổn và được cho về nhà. Tuy nhiên, tinh thần em N vẫn đang rất hoảng loạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Dương Minh Châu có mặt tại hiện trường để xử lý. Tại trụ sở,Công an xã Chà Là, Trần Văn Mẫn đã khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại sức khỏe đối với em N.