Chủ tịch phường ở Bắc Giang bị bắt khi đang nhận hối lộ tại phòng làm việc

Trước đó, vào lúc 17h55 ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang Đỗ Văn Luận có hành vi nhận hối lộ số tiền 60 triệu đồng của ông Nguyễn Văn S (trú tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tại phòng làm việc của Đỗ Văn Luận.

Trước đó, Đỗ Văn Luận có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu ông S đưa 60 triệu đồng để được quyết toán tiền thi công công trình do công ty ông S làm giám đốc thực hiện tại phường Nếnh, thị xã Việt Yên .

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, từ năm 2014 đến năm 2017, công ty do ông S làm giám đốc đã thi công nhiều công trình tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, thị xã Việt Yên). Sau khi thi công xong công trình, từ năm 2015 đến năm 2017, công ty này đã bàn giao công trình cho UBND phường Nếnh nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng UBND phường chưa chi trả tiền thi công cho công ty này.

Đỗ Văn Luận bị bắt quả tang nhận hối lộ.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 11/2024, ông S đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Nếnh đề nghị thanh toán tiền công xây dựng . Đến tháng 9/2024, Đỗ Văn Luận đã chỉ đạo kế toán của UBND phường Nếnh rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh toán của các công trình do công ty ông S thi công.

Sau khi khắc phục lỗi trong các hồ sơ thanh quyết toán trên, có đủ điều kiện để trả tiền cho công ty của ông S, Luận không ký xác nhận để chuyển tiền mà liên hệ với ông S và yêu cầu ông S chuyển tiền cho Luận. Đồng thời, Luận hẹn ông S đến phòng làm việc và yêu cầu ông S chi 10% tổng số tiền được thanh toán (khoảng 60 triệu đồng).

Tại Cơ quan Công an, Đỗ Văn Luận thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Luận.