Chủ tịch nước chia buồn với gia đình 3 cảnh sát hy sinh trong vụ cháy ở Hà Nội

Sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sỹ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Nơi xảy ra vụ việc

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h30’ ngày 1/8, tại quán Karaoke ISIS số 231 phố Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến chữa cháy.

Quá trình chữa cháy, 3 cán bộ Đội PCCC đã hy sinh, do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang. Hiện thi thể 3 cán bộ PCCC hy sinh đã được đưa vào Bệnh viện 19/8 Bộ Công an. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì, quán không hoạt động.

Hiện công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.