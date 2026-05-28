Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Song Long khai gì?

Vũ Hoàng Long khai nhận, hợp đồng mua bán nợ thực chất là trá hình; đồng thời khai rõ từng chân rết, dùng các bóng hồng phòng khách hàng để "chốt đơn" với chủ nợ, sau đó phái tổ pháp chế mặc đồng phục dạt đi ép nợ với tỷ lệ ăn chia cắt cổ lên tới 55%.

Liên quan đến vụ "Bắt Giám đốc Công ty Đòi nợ Song Long" như đã thông tin, ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo hình thức đòi nợ thuê núp bóng dưới vỏ bọc Công ty Cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long (trụ sở đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) do Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) là người cầm đầu.

Tại cơ quan Công an, Vũ Hoàng Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Long khai, trong 6 năm hoạt động dưới vỏ bọc Công ty mua bán nợ Song Long không nhớ đã thực hiện bao nhiêu phi vụ đòi nợ thuê. Công ty quy định chỉ đòi các khoản nợ từ 50 triệu đồng trở lên, dưới mức đó thì không nhận và khoản đòi nợ lớn nhất từ trước đến nay đã nhận là hơn 10 tỷ đồng.

Vì bản chất là đòi nợ nên công tác tuyển dụng nhân sự của Long cũng nhắm đến những người có vẻ ngoài hầm hố, bặm trợn... Với phòng khách hàng, Long tổ chức một số nhân viên nữ tiếp xúc, tư vấn trực tiếp với khách hàng tìm đến nhờ đòi nợ. Ngoài khoản lương cố định hàng tháng, khi các nhân viên phòng khách hàng thuyết phục được khách ký hợp đồng với công ty sẽ được thượng 500 ngàn đồng/hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng trá hình với khách hàng, là chủ nợ, Long điều động một số nhân viên gọi là tổ pháp chế vào cuộc. Nhóm này mang theo thông báo gửi đến con nợ là đã mua lại khoản nợ và thậm chí thông báo đến công an cấp xã, phường việc đến nhà con nợ để giải quyết nợ nần.

Tổ pháp chế thường gồm 2 - 5 người mặc đồng phục, đi ô tô có logo, dòng chữ "mua bán nợ Song Long" để tìm mọi cách gây áp lực cho đến khi lấy được tiền. Long khai, trước đây công ty quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, dán tờ rơi khắp nơi để tìm nguồn khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê. Tuy nhiên, trong vòng vài năm trở lại đây, đặc biệt là 2 năm nay, khi các băng nhóm đòi nợ thuê dưới dạng mua bán nợ bị Công an TP.HCM và các tỉnh thành xử lý hình sự, Long cùng đồng bọn không dám thực hiện rầm rộ, nguồn khách chủ yếu là do họ biết mà tự tìm đến.

Việc đòi nợ thuê được thoả thuận trước với khách hàng, phần trăm tuỳ vào khoản tiền đòi. Nếu đòi được 1 tỷ đồng, Công ty Song Long sẽ lấy 25 - 55%. Tuy nhiên, công ty chỉ nhận đòi nợ từ 50 triệu đồng trở lên.

Theo quy định do Long và một số lãnh đạo đặt ra, khoản đòi được, sau khi ăn chia với khách hàng sẽ thưởng cho tổ pháp chế trực tiếp đi đòi nợ 40%, số 60% còn lại dùng để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, thuê nhà và các chi phí khác của công ty.

Công an xác định trong 6 năm hoạt động, Vũ Hoàng Long và đồng phạm đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng "mua bán nợ" với khách hàng để đòi nợ thuê. Các đối tượng đòi được hơn 100 tỷ đồng, thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng. Hiện Công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.