Chủ tịch bóng đá Indonesia lo ngại bạo loạn trận gặp Argentina

ĐT Argentina đã chính thức có mặt ở Indonesia để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐTQG xứ Vạn đảo vào ngày 19/6, trong khuôn khổ FIFA Days 6/2023.

FIFA sẽ cử một số đại diện đến Indonesia để giám sát an ninh và an toàn của SVĐ Bung Karno, nơi diễn ra màn so tài giữa chủ nhà và nhà vô địch World Cup 2022.

Trong quá khứ, giải VĐQG Indonesia từng để xảy ra thảm kịch bạo loạn trên SVĐ Kanjuruhan khiến 135 CĐV thiệt mạng vì vậy, trận đấu tới đây vấn đề an ninh sẽ được nước chủ nhà Indonesia đặc biệt quan tâm và thắt chặt nhằm tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước trận thi đấu giao hữu này, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir lên tiếng nhắc nhở người hâm mộ: "Đừng náo loạn! FIFA sẽ cử một số người đến Indonesia, một trong số đó là để đảm bảo an toàn và an ninh cho CĐV trên sân vận động. Nếu không thay đổi, chắc chắn lần này FIFA sẽ trừng phạt chúng ta.

Chúng ta không phải con cưng của FIFA, Indonesia chỉ xếp hạng 149 thôi. Nếu chúng ta nằm trong Top 20, có khi FIFA sẽ có cái nhìn khác", Chủ tịch PSSI nói.

Trước đó, FIFA đã không áp dụng các biện pháp trừng phạt khi xảy ra thảm kịch Kanjuruhan ở Indonesia. Ngoài ra, bóng đá xứ Vạn đảo không phải nhận án phạt sau khi gây ra vụ ẩu đả ở SEA Games 32.

"Đây là hy vọng của FIFA dành cho Indonesia với tư cách là một quốc gia có dân số rất yêu thích bóng đá. Tôi rất khó xử nếu CĐV không muốn cùng nhau bảo vệ nền bóng đá của mình", Erick Thohir nhấn mạnh.

Khác với khi đến Trung Quốc, tuyển Argentina không để lộ hành trình khi cập bến Indonesia. Đương kim vô địch World Cup âm thầm hạ cánh và vào thẳng phòng chờ VIP tại sân bay Jakarta.

Sau đó, tuyển Argentina được quan chức Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chào đón và đưa thẳng về khách sạn. Người hâm mộ Indonesia hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận đội bóng của HLV Scaloni và chỉ biết thông tin qua báo chí.

Theo Bola, tuyển Argentina cũng như PSSI đã chủ động giữ bí mật thông tin vì lo ngại phản ứng quá khích từ người hâm mộ Indonesia. Trước đó, nhiều cổ động viên nước này đã nổi giận vì Lionel Messi không tham dự trận giao hữu với tuyển Indonesia.

Indonesia sẽ có được đội hình mạnh nhất cho trận giao hữu để đời với khá nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Thậm chí một số ngôi sao của đội bóng xứ Vạn đảo quyết tâm cùng các đồng đội đánh các nhà đương kim vô địch World Cup.

Về trận giao hữu rất đáng xem này, Ben Knapton, chuyên gia phân tích dữ liệu của Betfair nhận định: "Một chiến thắng là điều hoàn toàn dễ hiểu, câu hỏi đặt ra với Argentina là họ sẽ thắng như thế nào trong bối cảnh thiếu vắng đội trưởng Messi. Tôi đánh giá cao sức trẻ của Argentina và khát khao cống hiến có thể giúp họ giành thắng lợi tưng bừng".

Đội hình dự kiến Indonesia - Argentina

Indonesia: Fadil; Mangkualam, Ridho, Baggott, Arhan; Klok, Kambuaya, Ferdinan; Sayuri, Struick, Drajad

Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo, Gonzalez, Mac Allister, Garnacho, Alvarez