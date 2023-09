Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường

Ngày 22/9, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa có văn bản tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng bạo lực học đường tại các cơ sở trường học, nhất là học sinh các cấp học THCS, THPT.

Việc này đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, thể chất các em học sinh. Đồng thời, tác động xấu đến môi trường giáo dục, tạo ra dư luận không tốt trong quản lý, giáo dục học sinh.

Để kịp thời ngăn chặn bạo lực học đường, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Clip nữ sinh đánh nhau trên mạng xã hội.

“Đối với các em có hành vi bạo lực học đường đề nghị có giải pháp xử lý phù hợp và đúng với quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trường, lớp học trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng giao công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT hướng dẫn công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, xử lý các vụ việc bạo lực học đường theo quy định.