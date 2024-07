Chú sư tử biển California đầu tiên chào đời tại Việt Nam

Sư tử biển con mới chào đời tại Thủy cung Lotte World Hà Nội.

Rạng sáng ngày 24/6/2024, cặp sư tử biển California tại Thủy cung Lotte World Hà Nội đã đón nhận niềm vui làm "cha mẹ" khi An An – cô sư tử biển cái - sinh hạ thành công một sư tử biển con khỏe mạnh nặng 7kg. Mặc dù mới chào đời, nhưng sư tử biển con đã rất đáng yêu, tinh nghịch và có nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh.

Anh Hà Sỹ Trường – Chuyên viên chăm sóc sư tử biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội cho biết, những ngày sau khi sinh, sư tử biển con được mẹ An An nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận và được các chuyên viên chăm sóc sinh vật của Thủy cung Lotte World Hà Nội theo dõi, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, bổ sung dinh dưỡng và phòng bệnh. "Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con sư tử biển rất tốt và ổn định. Bé sư tử biển ăn nhiều nên lớn rất nhanh. Từ khi sinh ra, trung bình mỗi ngày trọng lượng của sư tử biển con tăng khoảng 200gr, hiện đã đạt cân nặng 10kg, đang tập đi lại, bơi lội và thích ứng rất tốt. Chúng tôi có thể nhận thấy rõ ràng sự thay đổi từng ngày của bé.", anh Trường chia sẻ.

Sư tử biển con phát triển khỏe mạnh và thay đổi từng ngày, hiện đang tập bơi.

Trong suốt quá trình mang thai, sư tử biển mẹ luôn được cung cấp đầy đủ nguồn dinh dưỡng để thai nhi có thể phát triển tốt, đặc biệt, trong giai đoạn cuối thai kỳ, các chuyên gia luôn dành thời gian theo dõi, quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất để kịp thời phát hiện những bất thường nếu có hoặc hỗ trợ sư tử biển khi cần thiết.

"Cũng giống như con người, sư tử biển con sau khi chào đời rất cần sữa mẹ để có thể phát triển khỏe mạnh, bởi đây là nguồn dinh dưỡng không gì thay thế được. Bởi vậy, sau khi sinh, chế độ ăn của sư tử biển mẹ cũng được các chuyên viên chăm sóc tính toán phù hợp với thể trạng và bổ sung các vi chất cần thiết khác để có đủ sữa cho sư tử biển con.", anh Trường nhấn mạnh.

Khoảnh khắc tình cảm của hai mẹ con sư tử biển.

Ngoài việc thường xuyên được theo dõi các dấu hiệu thể chất và tâm lý, hàng tuần, hai mẹ con sư tử biển cũng được kiểm tra sức khỏe bởi các bác sỹ thú y để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, để sư tử biển con có thể phát triển khỏe mạnh, các chuyên gia sinh vật tại Thủy cung Lotte World Hà Nội phải đảm bảo vệ sinh bể hàng ngày, đồng thời duy trì các chỉ số môi trường ở mức phù hợp nhất.

Hai mẹ con sư tử biển được bác sĩ thú y thăm khám hàng tuần.

"Tôi rất vui khi sư tử biển An An đã sinh ra một chú sư tử biển California con khỏe mạnh cùng với sự chăm sóc của các chuyên viên chăm sóc sinh vật. Đây là một thành tựu rất lớn không chỉ với Thủy cung Lotte World Hà Nội, mà còn là một dấu ấn trong việc nuôi dưỡng và duy trì sinh sản loài sư tử biển California tại Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển các loài sinh vật biển. Đây cũng là "món quà" ý nghĩa dành tặng cho người dân Việt Nam ngay trước thềm kỉ niệm 1 năm sinh nhật Thủy cung Lotte World Hà Nội vào ngày 01/8 tới đây.", ông Lee Hae Yeol – Giám đốc Thủy cung Lotte World Hà Nội cho biết.

Những biểu cảm đáng yêu của bé sư tử biển.

Được biết, "cặp vợ chồng" Lạc Lạc - An An đã bắt đầu "định cư" tại Thủy cung Lotte World Hà Nội từ tháng 5/2024. Để khách hàng có nhiều cơ hội tham quan và tìm hiểu về Sư tử biển California, các buổi thuyết trình về sư tử biển đã được diễn ra vào các khung giờ 11h00 và 16h30 các ngày trong tuần, và đặc biệt vào cuối tuần có thêm khung giờ 09h30. Hai mẹ con An An cũng sẽ chính thức "ra mắt" và gặp gỡ người dân Việt Nam trong thời gian tới. Thủy cung Lotte World Hà Nội hiện đang tổ chức cuộc thi đặt tên cho sư tử biển con để có thể làm "giấy khai sinh" như một công dân Việt Nam thực thụ.

Thủy cung Lotte World Hà Nội

