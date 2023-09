Chủ shop online mạo danh bác sĩ kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ cháy ở quận Thanh Xuân

N.Q.T đăng tải bài viết mạo danh bác sĩ bệnh viện kêu gọi ủng hộ.

Vừa qua, Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) chủ động rà soát và phát hiện tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi ủng hộ nạn nhân trong vụ cháy ở quận Thanh Xuân, xảy ra hôm 12/9.

Sau khi xác minh, cảnh sát làm rõ chủ tài khoản trên là N.Q.T - chủ shop kinh doanh giày dép trên mạng xã hội.

Với mục đích “câu like” bán hàng, T. sử dụng tài khoản “Hoài Thu” lập nhóm “Hóng biến cháy lớn tại chung cư mini Khương Hạ - Hà Nội” và đăng tải các bài viết, thông tin liên quan đến vụ cháy trên.

Chưa dừng lại đó, T. còn sao chép một bài viết trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy và ghi số tài khoản của bản thân vào với mục đích chiếm đoạt số tiền của nhà hảo tâm.

Cụ thể, nội dung được T. đăng tải: “Lời kêu gọi từ thiện giúp đỡ những nạn nhân của vụ cháy tại Khương Hạ khiến 56 người không qua khỏi… Mất mát, quá trình hồi phục của các nạn nhân là một chặng đường dài và không chỉ có chi phí điều trị thương tích. Cần sự chung tay của cả cộng đồng, vì sự giúp đỡ cho họ cần được tiếp tục trong một thời gian rất dài sau hỏa hoạn. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về số tài khoản ông N.Q.T (Trưởng khoa chấn thương và hồi phục Bệnh viện Bạch Mai), số tài khoản: 20008888xxxx, Ngân hàng Chi nhánh Thanh Xuân”.

Đến ngày 16/9, vợ T. phát hiện chồng giả mạo bác sĩ để kêu gọi từ thiện là vi phạm pháp luật nên đã xóa bài viết. Ngoài ra, sau khi đăng tải bài viết T. chưa nhận được khoản tiền ủng hộ nào.

Trước đó, hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 13/9, xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Liên quan đến vụ cháy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ của chung cư mini xảy ra vụ cháy đêm 12/9, về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.