Chủ nhà nghỉ phá cửa phát hiện khách thuê phòng tử vong phía trong

Chiều 6/7, ông Nguyễn Văn Sửu - Chủ tịch UBND thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông. Nạn nhân được phát hiện tử vong trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T (SN 1986, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Ảnh minh họa Theo đó, ngày 5/7, anh N.V.T đến một nhà nghỉ ở thị trấn Quỳ Hợp để thuê trọ. Tuy nhiên đến gần giữa trưa 6/7, không thấy khách thuê trọ dậy đi làm, chủ nhà nghỉ đến kiểm tra khi nhìn qua khe cửa phát hiện người đàn ông nằm bất động trên giường.



Ngay sau đó chủ nhà nghỉ đã báo chính quyền địa phương rồi phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện vị khách đã tử vong. Được biết, anh T. làm nghề tự do, thường đi bán các mặt hàng dân dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra tiếp tục làm rõ.