Chú chó “nhận hàng” quen mặt shipper TP.HCM: Ăn gạo ST25, trứng vịt lộn, được chủ cưng như con

Đang bận gội đầu cho khách, chị Trang chỉ cần gọi “Tèo ơi lấy hàng” là chú chó lập tức chạy ra cửa, nhận món đồ từ shipper rồi mang vào, khiến đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem.

“Tèo ơi, lấy hàng!”

Một ngày bình thường ở tiệm của chị Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi, phường Hòa Bình, TPHCM) bỗng trở nên đặc biệt khi chú chó tên Tèo trở thành “nhân viên nhận hàng” bất đắc dĩ.

Thời điểm đó, chị Trang đang bận gội đầu cho khách thì nhân viên giao hàng tìm tới. Không thể rời tay để ra nhận đồ, chị chỉ cất tiếng gọi về phía trong nhà: “Tèo lấy hàng! Tèo ơi! Tèo Tèo! Lấy hàng!”.

Nghe tiếng chủ, Tèo lập tức chạy ra.

Clip: Di Anh

Chú chó tiến tới chỗ người giao hàng, ngậm món đồ được đưa tới rồi nhanh nhẹn mang vào cho chị Trang. Người chủ vừa nhận lại hàng vừa vui vẻ khen: “Đưa nó giùm em anh ơi. Rồi vô. Giỏi quá, lấy hàng giỏi quá!”.

Khoảnh khắc Tèo tự tin “đi làm nhiệm vụ” được chị Trang quay lại và chia sẻ trên trang cá nhân. Video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận thích thú.

Nhiều người gọi vui Tèo là “nhân viên nhận hàng”, thậm chí không ít người còn tò mò không biết chị Trang đã huấn luyện chú chó thế nào để có thể nghe hiệu lệnh và chủ động nhận đồ như vậy.

Thực tế, Tèo chưa từng qua một lớp huấn luyện chuyên nghiệp nào. Theo chị Trang, khoảng 3-4 tháng trở lại đây, chị bắt đầu tập cho Tèo hình thành thói quen nghe lời và giúp chủ những việc đơn giản. Ban đầu, chị thường nhờ Tèo lấy những món đồ trong nhà. Mỗi khi nghe gọi tên, chú chó sẽ chạy tới và ngậm đồ mang về.

“Mình tập cho Tèo thành thói quen là mỗi khi có việc gì thì sẽ nhờ nó. Chỉ cần gọi ‘Tèo ơi’ là nó chạy xuống ngay. Việc gì trong nhà mình cũng nhờ Tèo. Nó thông minh, các shipper qua giao hàng hai, ba lần một tuần nên dần cũng quen. Chỉ cần người ta gọi tên là Tèo biết chạy ra nhận hàng rồi”, chị Trang nói.

Chị Trang cùng chú cún cưng tên Tèo (Ảnh: Di Anh)

Riêng chuyện nhận hàng, theo chị, Tèo chỉ mất khoảng một tuần để hình thành phản xạ. Trong thời gian đó, những shipper quen khu vực giao khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Mỗi lần họ tới, chị lại gọi Tèo ra nhận.

Dần dần, chỉ cần nghe người giao hàng gọi “Tèo ơi”, chú chó đã biết có việc của mình.

“Mình chỉ dạy Tèo lấy hàng và gọi lại ngồi. Tèo chưa từng qua lớp huấn luyện nào”, chị Trang nói.

Sự nhanh nhẹn của Tèo cũng khiến những người giao hàng thường xuyên qua khu vực này dần quen mặt. Có người thậm chí đi ngang cũng tìm Tèo. Anh Thành Công, một shipper thường xuyên giao hàng tại đây, cho biết những người quen khu vực gần như đều biết chú chó này.

“Ngày nào đi ngang tôi cũng tìm Tèo, vì quen mặt rồi. Đây cũng là lần đầu tôi thấy một chú chó biết tự lấy hàng như Tèo”, anh Công chia sẻ.

Tèo đã trở nên quen thuộc với nhiều shipper trong khu vực (Ảnh: Di Anh)

Với những shipper mới, Tèo thường chạy ra ngửi và quan sát. Khi chị Trang giới thiệu với shipper có thể gửi hàng cho chú cún cưng, nhiều người không khỏi bất ngờ. Cũng từ những lần như thế, câu chuyện về Tèo ngày càng được nhiều người biết tới.

Vậy nhưng, đằng sau hình ảnh chú chó biết “đi nhận hàng” đang khiến mạng xã hội thích thú, Tèo thực chất đã trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình chị Trang từ lâu.

“Mình nuôi nó cũng giống như con mình vậy đó”

Chị Trang cho biết Tèo không phải giống chó được gia đình mua về từ trại giống hay có nguồn gốc đặc biệt. Mẹ của Tèo là một chú chó cỏ chân ngắn, lông vàng. Còn “danh tính” của bố Tèo đến nay vẫn là ẩn số.

“Khu xóm nhà mình đa số là chó cỏ, không có Béc-giê, Husky hay những giống chó Tây khác”, chị Trang kể.

Điều khiến chị bất ngờ không kém là khả năng ghi nhớ của Tèo. Chỉ cần nghe đúng tiếng gọi quen thuộc, chú chó có thể lập tức phản ứng, ngay cả khi đang nằm nghỉ. Có những lúc Tèo đang nằm trong phòng, chỉ cần nghe tiếng gọi của chủ, chú chó lại tự mở cửa đi ra.

Với chị Trang, Tèo từ lâu không đơn thuần là một con vật được nuôi trong nhà.

“Mình nuôi nó cũng giống như con mình vậy đó”, chị nói.

Chú chó được gia đình chị Trang nuôi từ nhỏ (Ảnh: Di Anh)

Mỗi ngày, chuyện ăn uống của Tèo cũng được chị chăm chút khá kỹ. Buổi sáng, chị thường cho chú chó ăn no trước, thậm chí trước cả bữa ăn của bản thân. Trong bữa ăn của chú chó có gạo ST25, trứng vịt lộn, thịt luộc. Thỉnh thoảng chị còn nấu bí đỏ, cà rốt cho Tèo.

“Nói chung là những gì mà mình thấy tốt, thì cho nó ăn”, chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, dù là những cô chú lớn tuổi, trung niên, dân văn phòng hay cả học sinh đều biết tới Tèo. Một số người còn chủ động cho chú chó bánh, pa-tê hoặc những món ăn khác mỗi khi ghé qua.

Từ một chú chó nhỏ trong gia đình, Tèo dần trở thành “người quen” của cả khu vực. Những shipper quen mặt gọi tên Tèo, người lạ tới giao hàng thì ngạc nhiên khi thấy chú chó tự ra nhận đồ, còn những người theo dõi video trên mạng lại tò mò muốn biết thêm về “nhân viên giao nhận” bốn chân này.

Chị Trang cho biết mình chưa từng nghĩ Tèo sẽ được nhiều người chú ý đến vậy. Ban đầu, việc dạy Tèo chỉ đơn giản là muốn chú chó có thể nghe lời và giúp chủ một vài việc nhỏ.

Và thế là ở một góc nhỏ của thành phố, mỗi khi shipper tới, ngoài tiếng chuông cửa còn có thể xuất hiện thêm một lời gọi quen thuộc:

“Tèo ơi, lấy hàng!”.