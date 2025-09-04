Chồng Tây của Lan Phương đăng ảnh con: Thì ra bé học 1 môn thể thao quý tộc cực "ngầu", lợi ích không kể xiết

Sau thông tin ly hôn ồn ào gần đây, trang cá nhân của chồng Tây diễn viên Lan Phương vẫn thỉnh thoảng được anh cập nhật hình ảnh các con kèm những lời yêu thương. Từ ngày con đi học đầu tiên, sinh nhật hay dịp lễ 2/9, anh đều chia sẻ khoảnh khắc gắn bó.

Đáng chú ý, trong bài đăng mừng tuổi mới con gái lớn Lina, anh tiết lộ loạt ảnh hoạt động thường ngày, trong đó có khoảnh khắc Lina hào hứng tập cưỡi ngựa, môn thể thao vốn được xem là quý tộc, mang lại nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bức ảnh được chồng Lan Phương đăng tải nhân dịp sinh nhật con gái

Cưỡi ngựa là môn thể thao quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu, du nhập vào Việt Nam hơn chục năm gần đây, được giới trẻ và cả trẻ em yêu thích. Tại Hà Nội hay TP.HCM, nhiều trang trại ngựa thu hút học viên nhí đến trải nghiệm. Đây là thú tiêu khiển nhưng cũng là môn thể thao nghiêm túc mang lại nhiều lợi ích cho trẻ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương cũng từng chia sẻ loạt ảnh con gái Lina tham gia cưỡi ngựa khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Cưỡi ngựa có lợi ích gì?

Theo một HLV, trẻ em 6 tuổi đã có thể bắt đầu học cưỡi ngựa. Trong 45 phút, tuỳ trình độ học viên thì 1 buổi học sẽ có các hoạt động: 1. Làm quen ngựa/ 2. Dắt ngựa/ 3. Tập thể dục trên lưng ngựa/ 4. Điều khiển ngựa đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái, đi vòng tròn, nửa vòng tròn, dừng ngựa/ 5. Chạy nước kiệu/ 6. Phi/ 7. Nhảy rào/ 8. Trò chơi.

Cưỡi ngựa được xem là một trong những môn thể thao mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ em, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần và kỹ năng sống. Cụ thể:

1. Phát triển thể chất

Cân bằng và phối hợp: Khi ngồi trên lưng ngựa, trẻ phải giữ thăng bằng, điều khiển tay chân nhịp nhàng → giúp cải thiện khả năng phối hợp vận động.

Tăng cường cơ bắp và thể lực: Việc điều chỉnh tư thế, điều khiển cương, giữ lưng thẳng giúp rèn chắc cơ bụng, lưng và chân.

Cải thiện tư thế: Ngồi cưỡi ngựa buộc trẻ phải giữ dáng chuẩn, từ đó hình thành thói quen ngồi, đứng ngay ngắn.

2. Lợi ích tâm lý – tinh thần

Tăng sự tự tin: Làm chủ một con vật to lớn như ngựa tạo cho trẻ cảm giác mạnh mẽ, vượt qua sợ hãi.

Giảm căng thẳng: Tiếp xúc với thiên nhiên, vận động ngoài trời giúp trẻ thư giãn, giải tỏa áp lực học tập.

Rèn tính kiên nhẫn, tập trung: Điều khiển ngựa đòi hỏi sự chú ý liên tục, từ đó trẻ học cách bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc.

3. Kỹ năng sống và nhân cách

Trách nhiệm: Trước khi cưỡi, trẻ thường được hướng dẫn chăm sóc, chải lông, cho ngựa ăn. Điều này giúp hình thành ý thức trách nhiệm với con vật và công việc mình làm.

Kết nối với động vật và thiên nhiên: Gắn bó với ngựa giúp trẻ biết yêu thương, tôn trọng loài vật, từ đó giàu lòng trắc ẩn hơn.

Kỹ năng xã hội: Tham gia các lớp cưỡi ngựa còn giúp trẻ học cách giao tiếp, hợp tác và xây dựng tình bạn mới.

Vì thế, nhiều chuyên gia gọi cưỡi ngựa là "liệu pháp vận động" vừa nuôi dưỡng thể chất, vừa nuôi dưỡng tâm hồn.

Tại một CLB Cưỡi ngựa ở TP.HCM, phí tham gia một khoá cưỡi ngựa 5 buổi học là 2,9 triệu đồng/tháng. Giờ giấc linh hoat theo lịch của học viên; 1 kèm 1 với huấn luyện viên chuyên nghiệp. Học viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ & đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dù vậy, phí học bộ môn này ở mỗi cơ sở có sự khác biệt.