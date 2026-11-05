Chồng sát hại con riêng của vợ trong nhà vệ sinh, hành động của người mẹ càng gây phẫn nộ

Vụ việc xảy ra tại Indonesia khiến dư luận quốc gia này không khỏi bất bình, phẫn nộ cũng như thương xót cho số phận của nạn nhân.

Mới đây, một cặp đôi người Indonesia, lần lượt là 19 và 22 tuổi đã bị bắt sau khi người chồng được cho là đã dìm chết một bé gái 20 tháng tuổi, con riêng của vợ trong nhà vệ sinh công cộng.

Hành vi tàn ác này đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, nghi phạm 22 tuổi bị cáo buộc sát hại con gái riêng 20 tháng tuổi của vợ hắn ta bằng cách dìm chết bé trong một chiếc xô đặt bên trong nhà vệ sinh công cộng, đối diện ga Kebayoran ở Nam Jakarta, vào ngày 31 tháng 10 vừa qua.

Chồng sát hại con riêng của vợ, lời khai gây phẫn nộ

Theo tờ Kompas của địa phương, nghi phạm cùng người mẹ ruột 19 tuổi của đứa trẻ đã thực hiện hành vi phạm tội vì họ không còn đủ khả năng chi trả cho việc nuôi dạy bé.

Kompas đưa tin, người cha dượng hiện không có việc làm, trong khi người mẹ ruột làm nghề hát rong.

Sau đó, cặp đôi này đã quấn thi thể nạn nhân trong túi nhựa rồi chôn tại một khu đất trống ở Bendungan Hilir, trung tâm Jakarta.

Cả hai hiện đã bị bắt giữ. Theo tờ Kompas, vào ngày 2 tháng 11, Ủy viên Cảnh sát khu vực Kebayoran Lama, Seala Syah Alam, cho biết với các phóng viên rằng nhân viên quản lý nhà vệ sinh công cộng đã nảy sinh nghi ngờ sau khi quan sát thấy những biểu hiện bất thường từ phía cặp đôi này, đồng thời nghe thấy tiếng la hét của nạn nhân.

Người cha dượng được cho là đã đưa bé gái vào nhà vệ sinh hai lần, một lần vào khoảng 19 giờ và lần thứ hai vào khoảng 23 giờ; trong những khoảng thời gian đó, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.

Người nhân viên đã gọi điện báo cảnh sát vì nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy đây thực chất là một vụ án mạng.

Theo lời Seala, người đàn ông này đã nắm lấy hai chân đứa trẻ rồi liên tục ấn đầu bé vào trong xô. Sau khi đứa trẻ tử vong, hắn đã kể lại sự việc cho vợ mình nghe.

Để che giấu tội ác, cặp đôi này đã bọc thi thể nạn nhân trong túi nilon rồi chôn ở độ sâu khoảng 50cm tại một khu đất trống ở Bendungan Hilir.

Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân còn có một người anh trai 3 tuổi; hiện đứa trẻ này đã được chuyển sang sự chăm sóc của các cơ quan phúc lợi xã hội.

Trong một bản tin của CNN Indonesia, Seala cho biết nghi phạm đã gây ra tội ác vì gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, không đủ khả năng trang trải cuộc sống. Cặp đôi này được cho là đã chọn cách sát hại đứa con nhỏ hơn.

Kết quả khám nghiệm tử thi tại bệnh viện cảnh sát cho thấy nạn nhân bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng vào thời điểm tử vong.

Theo tờ Kompas, các chuyên gia pháp y còn phát hiện nhiều bằng chứng về những tổn thương thể chất trước đó, bao gồm tình trạng gãy xương và các tổn thương ở cơ quan nội tạng.

Cặp đôi này hiện vẫn đang bị giam giữ. Gã cha dượng phải đối mặt với các cáo buộc giết người có tính toán trước và ngược đãi trẻ em, trong khi người mẹ bị cáo buộc che giấu thi thể nhằm che đậy hành vi giết người.

Các điều tra viên gần đây đã đưa người đàn ông này trở lại hiện trường vụ án, nơi hắn đã thực hiện lại hành vi sát hại đứa trẻ và chôn cất thi thể nạn nhân.

(Theo Mothership)