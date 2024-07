Chồng Midu khoe body vạm vỡ, ôm chầm vợ trong chuyến đi tuần trăng mật

Sau 5 ngày kể từ khi diễn ra đám cưới hào môn, Midu đã thu hút nhiều sự chú ý khi hé lộ loạt khoảnh khắc tình cảm bên thiếu gia Minh Đạt trong tuần trăng mật. Theo đó, vợ chồng son đã có những giây phút hạnh phúc, thoải mái hưởng thụ cùng nhau tại một resort sang trọng.

Trong đoạn clip được đăng tải, thiếu gia Minh Đạt bất ngờ khoe cận body vạm vỡ, săn chắc. Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi nam doanh nhân hé lộ hình thể của mình. Trong khi đó, Midu cũng diện đồ tắm và ghi điểm với lưng trần gợi cảm. Đặc biệt, Minh Đạt còn gây sốt khi chủ động ôm chầm Midu vô cùng tình tứ. Khoảnh khắc ngọt ngào này của cả hai sau đám cưới đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Vợ chồng Midu trong chuyến nghỉ dưỡng sau đám cưới

Sau khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng, vào tối 29/6 vừa qua, đám cưới Midu và thiếu gia Minh Đạt đã chính thức được diễn ra. Ngày trọng đại của cặp đôi cũng đã có sự góp mặt của dàn sao đình đám gồm những cái tên như Trường Giang - Nhã Phương, Lan Ngọc, Mai Phương Thúy, Quốc Trường, Lan Khuê, Sam, Puka...

Trong đám cưới, Midu lần lượt khoe nhan sắc trong 4 chiếc váy ấn tượng, trong đó có 1 chiếc được thiếu gia Minh Đạt đặt may tại Pháp. Tổng chi phí các chiếc váy cưới của Midu có thể lên đến vài tỷ đồng. Về phần không gian tiệc cưới, ekip đã chọn hoa tươi đắt đỏ, tổng cộng có 15.000 bông hoa tuyết pha lê được đặt làm thủ công phủ kín lối vào lễ đường, sân khấu, sảnh đón khách đúng với chủ đề "Tuyết giữa mùa hè". Đội thi công trang trí đã làm việc trong 4 ngày 4 đêm để hoàn thiện kịp tiến độ ngày cưới cặp đôi.

Đám cưới Midu và thiếu gia Minh Đạt là sự kiện hot nhất tháng 6 vừa qua

Toàn cảnh sang trọng và đẳng cấp bên trong tiệc cưới hào môn

Trong ngày trọng đại, Minh Đạt gây ấn tượng khi trổ tài thổi sáo bài My Heart Will Go On tặng cho bà xã. Nam thiếu gia thề nguyện: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát này cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".



Midu cũng gây xúc động khi nhắn nhủ đến chồng: "Em đã dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi, chờ một người đủ hiểu, đủ thương để cùng mình vượt qua những sóng gió. Em tin, tất cả cuộc gặp gỡ ở trên đời đều có sứ mệnh sắp đặt sẵn. Trước khi gặp anh, em không biết ngày nào hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình, em cứ bước đi trên con đường mình đã chọn, em sẽ không dừng bước nếu chưa tìm được đúng người. Em vẫn tin vào định mệnh, tin vào sự kiên trì của con người. Em tin rằng giữa thế giới bao la rộng lớn này sẽ có một người đặc biệt dành riêng cho mình, đang ở đâu đó và chờ đến ngày hội ngộ cùng em. Cho đến ngày em gặp anh trên con tàu định mệnh đó, em nhận ra con đường mình đang đi, sự kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc của mình tất cả là để được ở bên anh, một nửa của cuộc đời mình".

Midu và Minh Đạt dành cho nhau rất nhiều lời ngọt ngào trong đám cưới hào môn

Trước đó, Midu từng nói về cuộc gặp gỡ của cả hai trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".



Người đẹp tiết lộ bản thân đã có cảm giác rất thân thuộc kể từ lần đầu gặp gỡ Minh Đạt

