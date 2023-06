Chồng giám đốc ngoại tình ở công ty, ly hôn xong lại leo rào về thăm vợ cũ

Trong tập mới của chương trình Người Thứ 3 với sự dẫn dắt của Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A, câu chuyện của chị Tuyết My (46 tuổi, làm diễn viên tự do) khiến nhiều người chú ý. Nếu như hầu hết nhân vật đều chọn cách giấu mặt thì ngay từ đầu, chị My đã công khai danh tính và diện mạo với khán giả vì đây là câu chuyện có thật của chính mình.

Nhân vật chọn công khai hình ảnh ngay từ đầu chương trình

Nhân vật cho biết mình và chồng cũ quen nhau trong một lần tình cờ gặp khi đi đám cưới. Sau khoảng 1 năm tìm hiểu và yêu đương, cặp đôi quyết định về chung một nhà rồi có em bé không lâu sau đó.

Trong 2 năm đầu sau khi có con, chị My nghe lời chồng, tạm dừng công việc để ở nhà chăm con. Thời gian này chị đã nghe phong thanh bạn bè nói gặp chồng mình đi với người này người kia nhưng không tin, thậm chí còn nghĩ rằng bạn thấy nhà mình hạnh phúc quá nên nói xấu. Phải 2 năm sau, chị mới thấy những thay đổi của chồng, càng ngày càng về khuya, không chăm sóc vợ con nhiều như trước đây.

Linh cảm có vấn đề, chị My quyết định ăn mặc thật đẹp, bất ngờ mang cơm trưa đến công ty nơi chồng làm giám đốc. Khi mở cửa phòng làm việc của chồng ra, chị điếng người chứng kiến chồng đang ở cùng với một người phụ nữ khác.

Sau đó chồng chị My giải thích với vợ rằng công ty làm ăn thất bại, còn người phụ nữ kia lại có tiền, đỡ đần cho mình nên giờ đáp trả lại. Tuy nhiên chị không tin tưởng nữa và quá thất vọng nên dứt khoát ôm con về ngoại và ly hôn. Ngày đưa đơn ly hôn, chị vẫn nấu cơm đầy đủ rồi chờ chồng về để ký vì “mình đến với nhau lịch sự thì lúc đi cũng phải lịch sự”.

Một thời gian sau, người chồng chia tay người thứ 3 và quay về tìm chị My. Dù nói là muốn thăm con nhưng thấy chồng cũ cố tìm cách nối lại mối quan hệ nên chị nhất quyết không cho gặp. Có hôm người chồng đến thăm nhưng khi thấy vợ cũ về nhà, anh bèn trèo tường để lên mái nhà trốn. Lúc này chị báo nhà mình có trộm để cơ quan chức năng giải quyết.

Khi được hỏi nếu chỉ nghe nói chồng ngoại tình mà không chứng kiến tận mắt thì có ly hôn không, câu trả lời của chị My là không: “Chị nghĩ ai cũng vậy, ai cũng có sai lầm. Nếu người ta thú nhận thế này thế kia thì có thể chị tha thứ vì đứa con nhưng khi nhìn cảnh tượng đó thì 100% chị không tha thứ được”.

Từ chia sẻ này, host Tô Nhi A nói: “Thực ra chị em phụ nữ hay nói với nhau là mắt không thấy tim không đau. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy hay không thì bản chất nó vẫn là việc người ta có một cái mối quan hệ bên ngoài, là họ có lên giường với người khác. Vậy thì chẳng qua là bạn không thấy rồi tự vỗ về điều đó còn phía bên kia diễn biến không thay đổi gì. Có phải là thực ra cuối cùng là chính chúng ta tự lừa dối chúng ta, tự lừa dối rằng chúng ta không thể bước ra khỏi một cuộc hôn nhân như vậy? Vì nhiều sự ràng buộc như là con cái, tài sản, sĩ diện, lòng tự tôn mà mình không thể nào chấp nhận”.

Tiến sĩ Tô Nhi A

Sau khi ly hôn, cuộc sống của chị My và con cũng có những khó khăn nhất định. Thậm chí có lúc chị còn nghĩ quẩn nhưng thấy con nhỏ quá, ngây thơ và không biết gì nên lại càng cố gắng để nuôi con.

Cuối cùng, Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên nhân vật nên thoải mái với con khi nhắc lại chuyện của chồng cũ hoặc giảm bớt vấn đề này. Bởi vì chỉ khi thoải mái thì cuộc sống của mình mới được hạnh phúc, thảnh thơi còn quyết định đối xử thế nào với ba là chuyện của con.

“Con tuổi dậy thì mà mình cứ liên tục nói với con về chuyện là con không được nhìn ba, con phải biết mẹ cực khổ như thế nào, con phải ABCD,... thì vô tình có thể hình ảnh của mình trong nhận thức của con là một bà mẹ dữ dằn, một bà mẹ ích kỷ, một bà mẹ ép con. Mà đối với tuổi dậy thì, việc ép là vô dụng, chỉ có thể lắng nghe tiếng nói của con thôi. Nói chung mình không cần phải nói nhiều về ba với con đâu, mình chỉ cần nói câu chuyện giữa mình với con thôi”- Tô Nhi A nói với nhân vật.