Chồng cũ Diệp Lâm Anh tiết lộ chuyện "động trời", khẳng định ly thân 6 tháng mới gặp Quỳnh Thư

Liên quan ồn ào với vợ cũ - Diệp Lâm Anh, Nghiêm Đức chia sẻ với chúng tôi: "Tôi và gia đình đã giữ im lặng chỉ vì không muốn các con mình lớn lên phải đọc hay xem những chuyện không hay về bố mẹ chúng, nhưng càng ngày Diệp Lâm Anh càng leo thang những chuyện không đúng sự thật. Cô ấy cố tình đổ hết tội về phía tôi, trong khi chính cô ấy là người có lỗ với tôi trước và đẩy cuộc hôn nhân đi đến kết thúc như hôm nay".

Diệp Lâm Anh có quan hệ trên mức bình thường với quản lý quán bar

Khi mẹ anh trả lời phỏng vấn báo chí, bà có nói một phần lý do đổ vỡ cuộc hôn nhân bắt đầu từ việc "cô ấy có lỗi" mà không nói lỗi gì. Bà còn nói anh đã "làm to chuyện" sau đó hai người ly thân. Vậy, "lỗi" đó là gì, và anh đã làm gì?

Chuyện bắt đầu từ việc cô ấy và Đ người mà cô ấy thuê về làm quản lý quán bar Santorini có những hành động vượt trên cả mức công việc và một mối quan hệ bình thường. Thời điểm đó là vào tháng 1/2021.

Trước đó, tôi nghe nhiều nhân viên và cả tài xế nói úp úp mở mở. Tôi nghĩ họ biết chuyện gì đó nên hỏi và họ đã nói hết. Tài xế chở cô ấy đi những đâu, với ai, tại sao cô ấy lại đi về khuya. Lý do cô ấy nói với báo chí cô ấy về khuya do quản lý bar là không đúng sự thật. Quán bar đã có người quản lý, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, chẳng có lý do gì để phải ở lại khuya đến như thế.

Tôi lúc đó chỉ nghĩ, mình nghe là một chuyện, bắt gặp lại là chuyện khác nên cứ cắn răng theo dõi tình hình thế nào. Hình ảnh từ camera thu được, tôi tá hoả khi thấy họ thân mật hơn mức thông thường. Khi về đến nhà, vô tình tôi bắt gặp đúng lúc cả hai nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn là Đ muốn đón cô ấy ở sân bay, cô ấy khẳng định với Đ tôi không quan tâm cô ấy bằng một góc của Đ.

Ngay đêm hôm đó, tôi đã nổi điên lên, gọi mẹ tôi và mẹ cô ấy đến, nói không tha thứ được những chuyện như thế này. Mẹ tôi khuyên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bà vẫn mong sẽ khuyên bảo để cô ấy sửa chữa lỗi lầm. Mẹ cô ấy cũng xin tôi bình tĩnh, có gì sẽ giải quyết sau.

Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?

Cô ấy xách va li đi, tận sáng hôm sau mới về. Nghĩa là cô ấy chẳng có nhu cầu hoà giải mọi chuyện. Sau đó, cô ấy nhắn tin cho tôi, lại tiếp tục xin tôi cho Đ một cơ hội, đừng để Đ mất việc, máu tôi lại sôi lên.

Đ cũng nhắn tin cho tôi và xin lỗi, hứa không nhắn gì cho cô ấy ngoài công việc nữa. Cậu ta cũng đến tận nhà xin lỗi, nhưng làm sao tôi tha thứ? Rồi cô ấy chủ động xuống lầu dưới ở, chủ động ly thân, nhắn tôi đừng làm lớn chuyện, chia tay trong văn minh và xin tôi để cô ấy tự xử lý mọi chuyện êm đẹp. Tôi đồng ý.

Chuyện này xảy ra trước hay chuyện anh với người mẫu Quỳnh Thư xảy ra trước?

Chuyện này chứ. Chúng tôi ly thân 6 tháng, tôi mới gặp Quỳnh Thư. Đã ly thân rồi nhưng Diệp Lâm Anh vẫn lẳng lặng quay, chụp, cứ cảm giác như mọi nhất cử nhất động của tôi và gia đình tôi, cô ấy đều theo dõi kỹ. Và đó chính là thứ mà cô ấy cứ ra rả ngày này qua ngày khác đấy. Đó là nguyên do chúng tôi từ ly thân đến ly hôn, không thể cứu vãn.

Nhưng anh có quá cố chấp không, khi như anh nói, một lần cô ấy có lỗi mà anh đã không còn cho cơ hội quay lại?

Điều này không đúng. Chính cô ấy là người chủ động ly thân và chưa một lần xin lỗi tôi và gia đình tôi sau mọi chuyện. Không một người đàn ông nào chấp nhận được điều đó và không một gia đình nào dễ dàng chấp nhận một cô con dâu như thế cả nhưng gia đình tôi cũng đã chấp nhận.

Cô ấy đòi 20 tỷ và một căn hộ khi ly hôn

Anh nói gì về hình ảnh của anh, phi thẳng lên đầu xe ô tô và cản cô ấy giữa đường như một người đàn ông không hề bình thường?

Khi ra khỏi nhà, cô ấy mang cả hai đứa con đi, chứ không phải một. Và từ đó, tôi muốn gặp con, bố mẹ tôi muốn gặp cháu cũng khó. Hôm đó, sau nhiều ngày cô ấy không cho tôi và gia đình gặp con, nhà trường báo con sốt, gọi cô ấy không được, nên trường gọi tôi.

Tôi đón con trai nhỏ về trước, thấy con sốt cao nên tôi lo cho đứa còn lại và đến trường đón tiếp thì cô ấy đã có sẵn ở đấy và không cho tôi đón con nên tôi mới buộc phải chặn xe, để được gặp con.

Việc cô ấy tự ý dẫn con nhỏ ra khỏi nhà là sai, khi toà chưa có phán quyết ai nuôi con mà tự đưa con cái ra khỏi nhà, những rủi ro gì xảy ra ai chịu trách nhiệm? Nếu con bạn trong hoàn cảnh như thế, bạn có nổi nóng không?

Vậy, chuyện thoả thuận tiền bạc trong vụ ly hôn này, cũng như phần lo cho con cái, anh và cô ấy có đề cập không?

Vì bạn hỏi đến vấn đề tiền bạc, tôi cũng nói luôn một sự thật, gia đình tôi muốn mua một căn hộ vừa phải cho cô ấy, cũng hơn chục tỷ nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy bảo tôi ở nhà trăm tỷ sao con lại phải ở nhà chục tỷ mà cô ấy không biết, nhà trăm tỷ đó là của ba mẹ, tôi hay cô ấy và các con đều đang ở nhờ.

Vì thương cháu, bố mẹ tôi muốn cho hai cháu một căn nhà mặt tiền ở quận 1, đến năm 18 tuổi thì sang tên cho các con tôi, cô ấy cứ ở đấy và kinh doanh nhưng cô ấy cũng không chịu, đòi phải cho tiền mặt là 20 tỷ và một căn nhà. Gia đình tôi đồng ý thì cô ấy lại đổi ý đòi hơn.

Đến lúc này thì quá sức chịu đựng của gia đình tôi nên gia đình tôi không đồng ý. Và tôi có nói với bố mẹ, chuyện của bọn con để bọn con tự giải quyết.

Luật sư cô ấy lại đến nhà tôi, muốn hoà giải và đồng ý cái thoả thuận cũ nhưng rất tiếc, những gì cô ấy làm tổn thương gia đình tôi đã quá nhiều và mọi chuyện đã đi quá xa không thể nói gì thêm với nhau được chuyện này nữa.