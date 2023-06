Chơi trò đu dây mạo hiểm, cậu bé bị rơi giữa chừng từ độ cao 12m, clip hiện trường gây sốc

Việc chơi các trò mạo hiểm luôn có một sức hút kỳ lạ với những người yêu thích cảm giác mạnh. Tuy nhiên, đúng như tên gọi của nó, các trò chơi này luôn ẩn chứa những rủi ro bất ngờ mà đôi khi bạn không thể lường trước.

Vụ việc xảy ra mới đây tại một công viên giải trí ở Mexico cũng là một lời cảnh báo để các phụ huynh cân nhắc việc có cho trẻ nhỏ tham gia các trò chơi mạo hiểm hay không, hoặc cần có những trang bị an toàn như thế nào để bảo vệ các em.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail của Anh, vụ việc diễn ra vào ngày Chủ nhật, 25/6 vừa qua tại một công viên giải trí Fundidora ở bang Nuevo León ở miền Đông Bắc Mexico.

Khi đó, cậu bé César Moreno 6 tuổi đang chơi trò đu dây mạo hiểm qua một hồ nước nhân tạo. Đi cùng với cậu là một người đàn ông, và theo như đoạn clip do chính người thân của cậu bé ghi lại, mọi chuyện ban đầu diễn ra rất bình thường.

Đang chơi trò đu dây mạo hiểm thì cậu bé bất ngờ bị rơi xuống nước.

Tuy nhiên, khi đang ở giữa hồ nước thì đột nhiên móc an toàn bị gẫy, khiến cậu bé rơi xuống từ độ cao 12m. Cú rơi khiến cho ai cũng sợ hãi, nhất là người thân của César Moreno và có thể nghe thấy tiếng hét trong đoạn clip do gia đình cung cấp. May mắn là có một người tốt bụng đã nhảy xuống hồ nước để cứu César.

Nataly Moreno, chị gái của cậu bé cho biết người này cũng suýt chết vì bị đuối nước khi cứu em trai cô, nhưng khi đó, bạn trai và anh trai của cô đã nhanh chóng nhảy xuống hồ và đưa họ vào bờ một cách an toàn.

Cũng theo Nataly, Công viên Fundidora đã không có đủ các nhân viên cần thiết để ứng cứu cho em trai cô và người đàn ông giúp em trai cô. Nếu như gia đình họ không đi đông người và hỗ trợ kịp thời thì không ai dám chắc chuyện gì đã xảy ra.

Cậu bé bị rơi từ độ cao khá nguy hiểm là 12m xuống 1 hồ nước nhân tạo.

"Công viên không có đủ người được huấn luyện đầy đủ để xử lý tình huống này, cũng như không có người ở đó để giúp thằng bé lên khỏi mặt nước. Đúng là công viên kinh khủng. Thật là không thể tin nổi chuyện đáng sợ này lại xảy ra chỉ trong nháy mắt. Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì cậu em Cesar của tôi đã được an toàn", Nataly chia sẻ.

Trong khi đó, một người thân khác của cậu bé César Moreno là Mayra Hernández thì cho biết không có nhân viên nào của công viên này được đào tạo về bơi lội.

Cậu bé đã được đưa đi cấp cứu và may mắn không gặp nguy hiểm về sức khỏe.

"May nhờ việc chúng tôi có mặt ở gần đó nên mới có thể đưa cậu bé lên bờ một cách an toàn. Do việc đào tạo nhân viên kém hiệu quả nên mọi chuyện suýt nữa đã thành khó cứu vãn. Móc an toàn đột nhiên bị gãy giữa chừng", Mayra Hernández cho biết.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng thủ Dân sự bang Nuevo León cho biết cậu bé không bị bất kỳ chấn thương nào và có thể đi lại bình thường với cha mẹ và những người thân khác.

Các hoạt động ở công viên đã bị tạm thời hoãn lại.

Hôm thứ Hai, 26/6, Công viên Fundidora đã đưa ra thông báo rằng các hoạt động ở công viên này đã được tạm hoãn để họ xem xét lại trách nhiệm của công ty cung cấp dịch vụ đu dây mạo hiểm. Công viên này cũng nói thêm rằng họ sẽ "duy trì việc liên lạc với gia đình của nạn nhân để cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào liên quan đến tình huống đã xảy ra".

"Trải nghiệm và sự an toàn của các du khách luôn là ưu tiên của chúng tôi. Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm rằng các công ty sẽ luôn tuân theo các điều khoản trong hợp đồng", đại diện của công viên này cho hay.

Trong khi đó, để bảo đảm an toàn trước khi tham gia các trò chơi mạo hiểm bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

- Cân nhắc sức khỏe trước khi chơi: Một số trò chơi không thích hợp cho những người có sức khỏe kém hoặc mới hồi phục. Do đó, cần đảm bảo bạn có thể lực và sức khỏe tốt trước khi tham gia.

- Quan tâm tới trang thiết bị an toàn: Đây là yếu tố rất quan trọng, hãy kiểm tra các trang thiết bị an toàn thật kỹ trước khi chơi.

- Nghiêm túc tuân thủ quy định của trò chơi và người hướng dẫn: Không tự làm theo ý thích của bản thân, hãy nghe theo hướng dẫn của người có kinh nghiệm.

- Lưu ý về thời tiết: Đa số các trò chơi cảm giác mạnh đều diễn ra ở ngoài trời, vì thế nếu thời tiết xấu thì hãy tạm hoãn việc tham gia để giảm thiểu rủi ro.

Nguồn: Daily Mail