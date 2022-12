Choáng ngợp với những điểm đến ngoài đời thực của "bom tấn" Avatar 2, từ rừng nhiệt đới đến hang động phát sáng đều đẹp siêu thực

Với sức ảnh hưởng lớn từ phần 1, sự ra mắt của phần 2 Avatar: The Way Of Water cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả mê phim.

Trong đó, dù là phần 1 hay phần 2, tác phẩm để đời của đạo diễn James Cameron cũng gây ấn tượng mạnh bởi khung cảnh hùng vĩ hay những địa điểm tựa chốn thần tiên.

Khung cảnh hùng vĩ trong Avatar: The Way Of Water

Được biết, địa điểm quay phim chính của Avatar: The Way Of Water chủ yếu là tại California và New Zealand. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng hành tinh Pandora trong phim thực chất lại cũng được lấy cảm hứng từ các địa điểm có thật vô cùng nổi tiếng trên thế giới.

Từ những hang động phát sáng ở New Zealand đến những khu rừng nhiệt đới ở Hawaii, đây là những địa điểm ngoài đời thực mà bạn nên ghé thăm nếu là người hâm mộ bộ phim Avatar.

1. Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới (Trung Quốc)

Kể từ phần đầu tiên của bộ phim, nhiều người hâm mộ đã phải ngây ngất với khung cảnh vách núi hùng vĩ tại Pandora. Theo USA Today, nguồn cảm hứng chính cho khung cảnh này chính là Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới nằm ở Trung Quốc. Với những ngọn núi cao chót vót xuyên qua tầng mây lấp đầy công viên trông, khung cảnh nơi đây hoàn toàn khiến những khách du lịch khó tính nhất cũng phải choáng ngợp.

2. Rừng nhiệt đới ở Kauai (Hawaii)

Trước khi chuẩn bị bấm máy bộ phim, dàn diễn viên của Avatar và đạo diễn James Cameron được cho là đã cùng nhau thực hiện một "cuộc phiêu lưu" tại rừng Kauai, Hawaii. Với việc dành "vài ngày" trong rừng nhiệt đới Hawaii, các diễn viên đã có thể cảm nhận được cuộc sống hoang dã ẩn trong núi rừng tại Pandora sẽ thực sự như thế nào.

3. Hang động Waitomo (New Zealand)

Ngoài những ngọn núi hùng vĩ, khung cảnh đẹp nhất tại hành tinh Pandora chính là ánh sáng phát ra vào ban đêm của những loài sinh vật và thực vật khiến cho khán giả có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên.

Tại New Zealand, hang động Waitomo nổi tiếng cũng được cảm hứng cho Pandora. Theo đó, hang động Waitomo là một trong những điểm đến được yêu thích nhất thế giới với khả năng phát ra ánh sáng xanh. Khả năng này của Waitomo được cho là nhờ sự xuất hiện của hàng ngàn con đom đóm có tên khoa học là Arachnocampa Luminosa và chỉ được tìm thấy ở New Zealand.

4. Rừng Waipoua (New Zealand)

Rừng Waipoua, được cho là một địa điểm khác đã truyền cảm hứng cho Cameron khi ông tạo ra Pandora. Tại đây, bên cạnh khung cảnh rừng già hoang vu, nơi đây còn là "ngôi nhà" của Tāne Mahuta, cây thuộc loài kauri lớn nhất ở New Zealand. Nhiều người hâm mộ cho rằng, nó chính là phiên bản đời thực của Cây thần linh trong Avatar.

5. Đầm phát sáng (Jamaica)

Một địa điểm vô thực khác được bộ phim đình đám lấy làm cảm hứng chính là đầm phát sáng tại đất nước Jamaica. Theo đó, đầm nước này sở hữu khung cảnh ảo diệu là nhờ những sinh vật cực nhỏ này tạo ra ánh sáng dưới nước, qua đó phản chiếu đường viền của cá và các vật thể khác trong nước.

Không chỉ các nhà làm phim, hàng năm, đầm nước này còn thu hút một số lượng lớn khách du lịch cũng như nhà khoa học, nhà sinh vật học đến đây nghiên cứu.

