Choáng ngợp với dàn đại sứ truyền thông Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024

Sau thành công rực rỡ của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2023, Lễ hội sông nước TP.HCM chính thức quay trở lại với quy mô lớn hơn, kéo dài 10 ngày hứa hẹn sẽ bùng nổ du lịch hè năm 2024 cùng nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân Thành phố và khách du lịch.



Mặc dù Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024 chính thức bắt đầu từ ngày 31/5 nhưng ngay từ những ngày đầu công bố đã tạo được sức nóng trên khắp các trang mạng xã hội không chỉ bởi lịch trình với nhiều hoạt động hấp dẫn, mà còn đến từ sức ảnh hưởng của dàn đại sứ truyền thông đầy ấn tượng.

Ngày 29/5 vừa qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố danh sách Đại sứ truyền thông của Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024, đều là những nhân vật có nhiều hoạt động xã hội tích cực cũng như luôn tạo được sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nghệ thuật, du lịch, ẩm thực cả trong và ngoài nước.

Sự đồng hành của các hoa - á hậu đến từ Unimedia như: Đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam Bùi Thị Xuân Hạnh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 - Á hậu Siêu Quốc gia 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 Hoàng Thị Nhung sẽ cùng lan tỏa, quảng bá nét đẹp văn hóa của Lễ hội cũng như hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu tham gia họp báo công bố Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2024

Các Hoa hậu, Á hậu từ Unimedia đồng hành cùng lễ hội với vai trò Đại sứ truyền thông

Sự góp mặt của "tỷ tỷ" Chi Pu, các "chị đẹp" Trang Pháp, Hoàng Oanh, Rapper - Ca Sĩ Coldzy, Biên đạo Đăng Quân đến từ The First Management với vai trò Đại sứ truyền thông của Lễ hội cũng làm dậy sóng netizen những ngày qua. Với sự đồng hành của Chi Pu sẽ góp một phần quảng bá sự kiện đặc sắc đến với du khách tại thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Dù lịch trình bận rộn nhưng "Tỷ tỷ" Chi Pu vẫn không bỏ lỡ Lễ hội ý nghĩa lần này

"Chị đẹp" Trang Pháp cũng sẵn sàng lan toả chương trình

"Chị đẹp" Hoàng Oanh sẽ đồng hành cùng Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2024

Trong dàn đại sứ truyền thông của Lễ hội Sông nước năm nay còn có Travel Blogger Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An) và hai anh chàng Content Creator Gen Z đầy tài năng: Quan Không Gờ và Vĩnh Thích Ăn Ngon. Đây đều là những gương mặt rất trẻ nhưng lại sở hữu một lượng lớn người hâm mộ là cộng đồng đam mê "dịch chuyển" và tín đồ ẩm thực trên khắp cả nước. Họ sẽ mang đến loạt nội dung truyền cảm hứng rất nhiều cho thế hệ trẻ Việt Nam về nét đẹp văn hoá của Lễ hội cũng như tình yêu dành cho Thành phố mang tên Bác.

Travel Blogger Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An) cùng lan tỏa những thông điệp, hình ảnh cùng những giá trị tốt đẹp của Lễ hội

Quan Không Gờ hiện có đến 4.5 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok

Vĩnh Thích Ăn Ngon sở hữu kênh TikTok với 1.3 triệu người theo dõi

Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024 được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Tạo ra một sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần định vị thương hiệu du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị sông nước giàu bản sắc, đa dạng văn hoá - một Thành phố của những lễ hội. Qua đó lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho Thành phố cũng như truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến Thành phố đến du khách trong nước và quốc tế.

Sân khấu hoành tráng của chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại" đêm khai mạc Lễ hội Sông nước TP.HCM (31/5/2024)

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 được triển khai dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Du lịch Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện thành phố Thủ Đức thực hiện, cùng với các đơn vị đồng hành chiến lược cụ thể là Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank); các đơn vị đồng hành với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPbank), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Tổng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn; các đơn vị bảo trợ thông tin với TikTok Việt Nam, Siêu ứng dụng giải trí VieON, UniMedia Việt Nam, Công ty quản lý nghệ sỹ toàn diện The First Management, Công ty Cổ phần Quảng Cáo Shojiki thuộc SJK Group.