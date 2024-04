Choáng ngợp trước sức mạnh đặc biệt tinh nhuệ của "quả đấm thép" thuộc Bộ Công an Việt Nam

Tiền thân là lực lượng Công an nhân dân vũ trang bảo vệ mục tiêu nội địa, ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động được ra đời. Tròn 50 năm ngày truyền thống, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã trở thành lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, là "quả đấm thép" của lực lượng CAND.