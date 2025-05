Choáng ngợp ghềnh đá đen hơn 400 triệu năm ở Quảng Nam

Ghềnh đá Bàn Than nằm ở phía đông bắc xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam có dạng mặt bàn, nổi bật là những vách đá sắc đen như than, di tích còn lại của thềm biển cổ. Những ghềnh đá phiến bằng phẳng, có màu đá đen tuyền lấp lánh như than, được hình thành từ hơn 400 triệu năm trước.