“Chịu đựng sự không thoải mái”: Chia sẻ từ Founder không bằng cấp đánh thức những ai đang lay lắt sống qua ngày

"Tôi kể tường tận câu chuyện cá nhân của mình như một cách thúc đẩy người trẻ, rằng: Dù bạn là ai, đến từ đâu, trải qua những khổ đau nào... thì đều có cách sống cuộc đời rực rỡ theo ý mình, chỉ cần bạn thật sự muốn", Vinh Trần (SN 1986, TPHCM) - Founder dự án AI giúp người trầm cảm đang được quan tâm nhất hiện nay - Murror, chia sẻ.

Câu chuyện cá nhân mà Founder Vinh Trần nhắc đến là việc anh không có bằng cấp vẫn trở thành người Việt hiếm hoi "chinh chiến" từ Google cho Meta, làm việc ở vị trí quản lý trong các tập đoàn lớn của Mỹ suốt cả thập kỷ qua mà không gặp bất cứ rào cản nào cả. Đó cũng là việc Vinh lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, không có sự đồng hành của ba và mẹ suốt quãng thời gian niên thiếu, không được coi trọng. Và đó cũng là việc anh bị trầm cảm suốt nhiều năm trời mà không biết cách "hoá giải nỗi đau" của chính mình.

Người trẻ thấy đồng cảm với Vinh Trần và ngưỡng mộ anh, bởi vì, từ một xuất phát điểm nhiều giới hạn như thế, người đứng đầu dự án Murror vẫn "rực rỡ" theo cách riêng. Quyết định từ chức các tập đoàn hàng đầu thế giới quay về khởi nghiệp dự án AI giúp người trầm cảm, càng khiến hành trình của Vinh Trần truyền cảm hứng hơn bao giờ hết.

Tinh thần "Dám đam mê Dám rực rỡ" của Vinh Trần cũng chính là năng lượng mà WeChoice Awards 2023 muốn lan toả. Sự góp mặt của anh trong 23 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng có ý nghĩa lớn đến nhiều người trẻ đang lay lắt sống với trăn trở: Tôi là ai? Tôi sống vì điều gì?

Trong những chia sẻ của mình, Founder "không bằng cấp" Vinh Trần luôn cố gắng thúc đẩy người trẻ đi tìm câu trả lời cốt lõi nhất của hành trình sống rằng "tôi là ai?" nhưng cũng không quên nhắc nhở họ hãy sống có ích cho cộng đồng và điều quan trọng đầu tiên, phải có trách nhiệm với người mình yêu thương.

Trách nhiệm được tạo dựng bởi một mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, giá trị về vật chất và điều kiện cần đáp ứng các nhu cầu cuộc sống ở mức ổn để "không vì những nhu cầu nhỏ nhặt đánh đổi giá trị lớn". Thế nên, trước khi đi tìm kiếm những điều sâu xa hơn về bản thân mình, hãy thôi thả trôi mọi thứ ở hiện tại và theo đuổi những mục tiêu thực tế.

Dù không bằng cấp vẫn thành công nhưng Vinh Trần luôn cổ vũ người trẻ "hãy học tới nơi tới chốn". Bởi từ kinh nghiệm cá nhân, anh nhận ra chúng ta có nhiều cách để đi đến thành công và học hành bài bản chính là con đường ít chông gai nhất.

Dưới đây là loạt chia sẻ đầy cảm hứng của Vinh Trần - Founder dự án AI giúp người trầm cảm nằm trong 23 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023. Hi vọng, bạn sẽ tìm thấy lời chia sẻ hữu ích mình đang cần lúc này!

1. Đây là lần chọn làm điều khó khiến tôi cảm thấy được sự khác biệt to lớn trong cuộc đời mình. Tôi cho phép mình sống một lần vì bản thân.

2. Một công việc ổn định, kiếm ra nhiều tiền có thật sự là câu trả lời cho cuộc đời mình hay không?

3. Điều quyết định tương lai của một con người không chỉ phụ thuộc vào tấm bằng (dù nó cần thiết) mà là ở tư duy. Bạn phải có một tầm nhìn, một tư duy và kinh nghiệm đủ khả năng chịu đựng sự không - thoải - mái để chuẩn bị cho thời đại.

4. Học và có bằng cấp chính là con đường đi đến thành công bớt đau thương và mạo hiểm nhất. Nếu đang học và chưa nghĩ về tương lai hãy học cho xong đã rồi tính. Còn bạn đang có hoài bão lớn và một cách thực tế, nó tạo ra tiền, mới nên cân nhắc.

5. Nếu một ngày con tôi đòi bỏ học để khởi nghiệp, tôi sẽ đáp: "Con kiếm được 1 triệu USD trước khi có bằng thì ba sẽ không cấm".

6. Hãy làm điều khó. Khi đặt mục tiêu, đừng đặt mục tiêu là "second best" mà hãy đặt mục tiêu là "the best".

7. Kỷ luật cá nhân là một điều cực kỳ quan trọng. Sắp xếp môi trường văn hoá sống theo cách của mình. Trong căn nhà, không nên phòng ngủ là nơi thoải mái nhất, mà ưu tiên chính là bàn làm việc.

8. Điều rực rỡ nhất trong đời là khi có danh dự. Vì tôi đã từng rất nghèo. Từng lớn lên trong một gia đình không được những người xung quanh coi trọng. Sống một cuộc đời không ai quan tâm.

Bằng hành trình hơn 10 năm lăn lộn ở nước Mỹ đã tạo ra một Vinh Trần dốc sức để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Để rồi bước ngoặt tiếp theo của cuộc hành trình này, là quay về làm điều gì đó cho bản thân nhưng cũng không quên cộng đồng.

Dự án "Ứng dụng công nghệ AI cho người trầm cảm" theo đó ra đời, ấp ủ đích đến khiến mình hạnh phúc cùng tất cả mọi người, Founder Vinh Trần đã và đang trên hành trình trả lời cho câu hỏi "Một công việc kiếm ra nhiều tiền có thực sự là câu trả lời?".

