CHÍNH THỨC: Lịch đi học trở lại sau Tết của học sinh 63 tỉnh, thành phố

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh toàn quốc sắp kết thúc. Năm nay, thời gian nghỉ Tết phổ biến là 14 ngày. Tuy nhiên, do ngày 3 và 4/2 (24 và 25 tháng Chạp) rơi vào cuối tuần, nên có địa phương cho học sinh nghỉ lên đến 16 ngày (Hà Giang).

Bắc Giang, Cần Thơ, An Giang... là những địa phương cho học sinh nghỉ Tết ít ngày nhất với 7 ngày. Còn Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng... cho học sinh nghỉ nhiều hơn một ngày, tức 8 ngày.

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết, các cơ sở giáo dục nhanh chóng triển khai hoạt động dạy học trở lại bình thường, có giải pháp bảo đảm kế hoạch, nhiệm vụ năm học. Lịch đi học trở lại phổ biến nhất là vào ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết), ngoài ra thì còn có một số địa phương cho học sinh đi học trở lại vào ngày 19/2 (tức mùng 9 Tết).

Ảnh minh họa

Dưới đây là lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh 63 tỉnh, thành của cả nước:

Các tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Cần Thơ, Long An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, An Giang, Bình Định, Quảng Trị, Nam Định, Bắc Kạn, Nghệ An, Thái Bình, Tuyên Quang, Hậu Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lai Châu, Hưng Yên cho học sinh đi học trở lại vào ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Các địa phương còn lại cho học sinh đi học trở lại vào ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn): TP.HCM, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Đồng Nai, Đắk Nông, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bình Thuận, Kiên Giang, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Phú Yên, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cà Mau, Hải Dương, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Tây Ninh.

