LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã công bố danh tính vị HLV thay thế ông Philippe Troussier nắm đội tuyển U23 Việt Nam. Không phải HLV Park Hang-seo như nhiều người đồn đoán, cái tên được chọn là ông Hoàng Anh Tuấn. Trước mắt, ông Tuấn sẽ là HLV của đội U23.

Trong sự nghiệp, ông HLV Hoàng Anh Tuấn từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ của Việt Nam. Ông từng dẫn dắt đội U19 Việt Nam ở lứa hậu Công Phượng, Xuân Trường. Ông thầy 55 tuổi cũng là người đã giúp Việt Nam giành vé tham dự kỳ U20 World Cup lịch sử vào năm 2017.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam. Ảnh: Getty

Hồi năm ngoái, ông Tuấn từng cùng đội U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2023. Do đó, ông thầy đến từ Khánh Hòa am hiểu về tuyển U23 Việt Nam hiện tại, là cái tên phù hợp để thế chỗ vị trí ông Troussier. Sau khi nắm quyền, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng các học trò tham dự giải U23 châu Á được tổ chức ở Qatar từ giữa tháng sau. Tại sân chơi này, U23 Việt Nam nằm chung bảng với Uzbekistan, Malaysia và Kuwait. Mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng.

Theo VFF, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ thay ông Troussier ngồi ghế nóng tại tuyển U23 Việt Nam. Danh tính vị HLV nắm quyền ở tuyển quốc gia vẫn chưa được công bố.