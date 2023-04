Chinh phục giải thưởng công nghệ tới 8 tỷ đồng tại Solve for Tomorrow 2023

Với tổng giải thưởng lên đến 8 tỷ đồng, trong đó có 2 phòng học chức năng STEM Lab dành cho 2 trường có đội thi đạt giải nhất, mỗi phòng trị giá hơn 1 tỷ đồng,… là những con số hấp dẫn làm nên sức hút khó cưỡng cho Solve for Tomorrow – sân chơi tư duy sáng tạo STEM hàng đầu từ Samsung - ngay trong ngày trở lại.

Solve for Tomorrow chính thức khởi động mùa thứ 5

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, Solve for Tomorrow đang ngày càng khẳng định giá trị của một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên dành cho giới trẻ mê công nghệ. Mới đây, cuộc thi đặc biệt này đã chính thức khởi động mùa thứ 5 thông qua buổi lễ khai mạc hoành tráng tại Hà Nội, tiếp tục nối dài hành trình “Khẳng định sức trẻ - Kiến tạo tương lai” cùng các tài năng công nghệ trẻ Việt Nam.

Ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định sự đồng hành của Samsung trong việc nâng cao kiến thức của giới trẻ về công nghệ

Với mong muốn thế trẻ có thể khẳng định kiến thức, kỹ năng và sự quan tâm đến cộng đồng của mình thông qua Solve for Tomorrow để kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn, ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ tại sự kiện “Tham gia STEM giúp thế hệ trẻ tiếp cận những tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Samsung cam kết sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trẻ trong quá trình lĩnh hội kiến thức STEM, phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề trên mọi mặt đời sống"

Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ thêm về tầm quan trọng của việc đào tạo STEM đối với giới trẻ hiện nay

Tiếp nối thành công từ 4 mùa thi trước, Solve for Tomorrow năm nay trở lại đầy sôi động trong sự quan tâm của hàng triệu học sinh lẫn giáo viên cả nước lẫn sự ủng hộ nhiệt thành từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch. Đánh dấu cột mốc 5 năm hành trình bằng cách nhân đôi quy mô cuộc thi, ban tổ chức cũng đặt nhiều kỳ vọng về một mùa thi mới bùng nổ nhiều ý tưởng, giải pháp độc đáo với tính khả thi cao, qua đó tiếp tục nuôi dưỡng đam mê công nghệ song hành cùng ý thức trách nhiệm của giới trẻ trước những vấn đề chung của cộng đồng, xã hội.

Các bạn trẻ háo hức lắng nghe về cuộc thi Solve for Tomorrow

“Khơi dậy đam mê, ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời khuyến khích học ứng dụng tư duy sáng tạo STEM để cùng nhau làm chủ, kiến tạo tương lai là sứ mệnh xuyên suốt của Solve for Tomorrow. Sân chơi hữu ích này cũng chính là một trong những nỗ lực không ngừng của Samsung trong việc hỗ trợ và thúc đẩy giáo dục STEM đến giới trẻ Việt với tư cách là nhà công nghệ hàng đầu của giáo dục khai phóng”, đại diện Samsung cho biết.

Đầu tư quy mô “khủng” vì thế hệ trẻ

Có nhiều lý do để các mầm non công nghệ không thể bỏ qua Solve for Tomorrow trong mùa thi năm nay. Không chỉ mang đến cơ hội cho các tài năng trẻ ứng dụng sáng tạo công nghệ vào thực tiễn nhằm khắc phục những vấn đề xã hội hiện hữu, Solve for Tomorrow còn là một “lớp học STEM” với kho kiến thức và kinh nghiệm khổng lồ từ các chuyên gia đầu ngành luôn sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh tìm hiểu, trau dồi, củng cố kiến thức, kỹ năng STEM và kỹ năng mềm thông qua các khóa học trực tuyến miễn phí xuyên suốt chương trình. Solve for Tomorrow 2023 cũng đã vượt khỏi tầm vóc của một sân chơi công nghệ chỉ dành cho lứa tuổi THCS và THPT, khi các tên tuổi nổi tiếng trong giới công nghệ như Rương Công Nghệ, Khôi Ngọng (kênh Vật Vờ Studio) hay Tuấn Ngọc (kênh ReLab, Tuấn Ngọc đây) cũng thể hiện sự quan tâm lớn đến cuộc thi. Góp mặt tại lễ khai mạc cuộc thi năm nay, Tuấn Ngọc đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình trên hành trình tiếp cận những công nghệ mới, sự thiếu hụt những sân chơi chất lượng cao để lứa tuổi học sinh có thể dễ dàng tìm hiểu và thực hành thêm về công nghệ. Bởi vậy, Tuấn Ngọc đánh giá rất cao những hoạt động tích cực, cơ hội học hỏi mà cuộc thi Solve for Tomorrow đem tới cho các bạn học sinh.

Tuấn Ngọc Đây - reviewer có tiếng trong giới Công nghệ đã khuấy động chương trình và kêu gọi các bạn học sinh cùng tham gia cuộc thi sáng tạo này

Tất nhiên, làm nên sức nóng và tầm ảnh hưởng không bàn cãi cho Solve for Tomorrow 2023 không thể không kể đến quyết định “chơi lớn” của Samsung với tổng giá trị giải thưởng sẽ trao cho Bảng A (Khối THCS) và Bảng B (Khối THPT) lên đến 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc bổ sung hạng mục giải thưởng phòng STEM-Lab cho 2 trường có đội đạt giải Nhất trong mùa thi năm nay cũng được xem là một bước tiến mới, đại diện cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Samsung trên hành trình trao quyền và đồng hành cùng thế hệ tài năng trẻ kiến tạo tương lai, xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

Cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 chính thức khởi động từ ngày 12/04/2023

“Những ý tưởng của các bạn trẻ sẽ không dừng lại trong khuôn khổ cuộc thi. Chúng tôi tin rằng với môi trường được trang bị đầy đủ thiết bị, công nghệ tại các phòng STEM-Lab này, các em sẽ có không gian phát triển thêm nhiều ý tưởng mới nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ của bản thân, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội”, đại diện Ban tổ chức khẳng định.

Cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 tại Việt Nam sẽ được triển khai trong vòng 7 tháng, từ ngày 12.4.2023 đến hết ngày 11.11.2023 và được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi. Các đề tài dự thi có thể liên quan đến năm lĩnh vực sau: Xã hội, Môi trường, Giáo dục, Y tế và Sức khỏe. Nhà trường và các em học sinh có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia cuộc thi tại: https://solvefortomorrow.vn