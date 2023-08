Chiêm ngưỡng những thư viện có kiến trúc độc đáo nhất thế giới

Tòa nhà Stephen A. Schwarzman tại Thư viện Công cộng New York (New York, New York): Tòa nhà Stephen A. Schwarzman là một kiệt tác mỹ thuật đặt tại trung tâm Manhattan. Thư viện được chia thành chín phần, đang lưu trữ khoảng 2,5 triệu đầu sách, với hệ thống đèn chùm chiếu sáng được đặt tại mọi nơi trong thư viện