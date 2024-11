Chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng tại lễ ra mắt FSEL

Người tham gia được hòa mình trong một không gian sân khấu 3 chiều hoành tráng, chiêm ngưỡng những hình ảnh đầy cảm xúc qua những thông điệp ý nghĩa mà FSEL gửi gắm.

Sau hơn 4 năm nghiên cứu và phát triển, sự kiện ra mắt FSEL không chỉ đánh dấu thời khắc lịch sử của thương hiệu mà còn khẳng định bước đi tiên phong trên con đường phụng sự giáo dục của Tập đoàn Atlantic - với khát vọng thu hẹp khoảng cách học Tiếng Anh ở mọi vùng miền trên cả nước và hiện thực hóa giấc mơ để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục ngoại ngữ.

Sân khấu của buổi Lễ ra mắt được thiết kế kết hợp giữa công nghệ 3D mapping hiện đại cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng mang đến cảm giác trực quan sinh động cho toàn bộ khách mời có mặt và những khán giả xem qua màn hình livestream.

Hình ảnh đội ngũ kĩ sư gen Z trên sân khấu lễ ra mắt

Những tiết mục đan xen giữa phim ngắn và những phần trình diễn trên sân khấu đưa người xem đi qua các cung bậc cảm xúc khác nhau trong suốt hành trình khám phá vũ trụ FSEL độc đáo, mới lạ.

Sân khấu được đầu tư công phu kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ 3D mapping

Nghi lễ quan trọng nhất của sự kiện, thời khắc đánh dấu nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến FSEL chính thức ra mắt được thực hiện bởi 5 nhà sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chủ tịch tập đoàn Atlantic, ông Zach Pinson - Tổng giám đốc FSEL, ông Nguyễn Đại Phúc - Giám đốc công nghệ FSEL, ông Brandon Sinkovic - Giám đốc học thuật FSEL, ông Phan Huy Thành Long - Trưởng nhóm sáng tạo sản phẩm FSEL. Với hiệu ứng ánh sáng kết hợp cùng công nghệ 3D mapping hiện đại, nghi lễ ra mắt đã khiến cả khán phòng không thể rời mắt và xúc động dâng trào. Khoảnh khắc này đánh dấu cột mốc lịch sử của FSEL khi đã chính thức ra mắt cộng đồng và ghi nhanh vào nhóm giải pháp học tiếng Anh online chất lượng cao cho người Việt khi mang được cả trung tâm tiếng Anh 5 sao lên nền tảng công nghệ tương tác cùng AI - đúng như slogan của thương hiệu: An English Center In Your Pocket - Trung tâm tiếng Anh nhỏ gọn trong túi của bạn.

Nghi lễ ra mắt FSEL được thực hiện bởi 5 nhà đồng sáng lập

Ngay sau phần bấm nút chính thức ra mắt, FSEL cũng tổ chức nghi lễ trao Biên bản hợp tác với Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Kỹ năng Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa nhằm nâng cao cơ hội học tập và rèn luyện tiếng Anh cho sinh viên và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) về việc phát triển chương trình đào tạo tiếng Việt trên nền tảng FSEL.

Cũng tại sự kiện, khách mời tham dự được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm với đầy đủ tính năng như một học sinh đang học tập trên FSEL.

Khách mời trải nghiệm trực tiếp FSEL tại sự kiện

Điểm đặc biệt của FSEL khiến nhiều người dùng yêu thích chính là ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI với nhiều điểm tương tác đột phá. Người dùng sẽ nhận được phản hồi tức thì mà không phải chờ giáo viên chấm chữa, câu trả lời được AI phân tích chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu cần cải thiện.

Ngoài ra, nhiều vị khách tham dự may mắn còn trúng những phần quà vô cùng giá trị như Laptop HP, đồng hồ thông minh Apple Watch, tai nghe không dây JBL trong phần Quay số trúng thưởng.

Vậy là chỉ với gần 3 tiếng ngắn ngủi, nhưng hàng trăm khách mời cùng nhiều người dùng theo dõi buổi ra mắt qua livestream trực tiếp đã thực sự mãn nhãn khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công nghệ đi kèm với những câu chuyện giàu cảm xúc và đặc biệt ấn tượng với một nền tảng học tiếng Anh 5 sao tương tác cùng AI độc đáo chỉ với chi phí 10k/ngày.

Trao giải những học sinh xuất sắc của học kỳ trải nghiệm FSEL

Đặc biệt, tại sự kiện, FSEL đã trao nhiều giải thưởng cho các học sinh có kết quả xuất sắc sau Học kỳ trải nghiệm, đáng chú ý là các học sinh đạt IELTS 7.0 chỉ sau hơn 5 tháng ôn luyện trên nền tảng FSEL.

Kết thúc lễ ra mắt nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến tương tác cùng trí tuệ nhân tạo AI - FSEL, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Tập đoàn Atlantic, nhà đồng sáng lập FSEL một lần nữa khẳng định: "Chúng tôi xác định việc ra mắt FSEL ngày hôm này là một dấu mốc, chinh phục một đỉnh cao mới của Tập đoàn Atlantic trên hành trình thực hiện sứ mệnh "Giáo dục Việt cho tương lai Việt". FSEL sẽ giúp cho hàng triệu học sinh Việt Nam được học tiếng Anh bởi những người thầy quốc tế, tiêu chuẩn chất lượng "5 sao" và lộ trình chuẩn Cambridge. FSEL sẽ đồng hành với thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức, phát triển bản thân và gặt hái thành công cũng như thực hiện mơ ước của mình".