Chiêm ngưỡng căn penthouse giá gần 64 triệu USD trong tòa nhà mỏng nhất thế giới: Từ thiết kế đến nội thất đều ''đỉnh của chóp''

111 West 57th Street hay còn được gọi là Steinway Tower, là một tòa nhà chọc trời nằm tại khu đất tỷ phú Midtown Manhattan, thành phố New York. Tòa tháp này do SHoP Architects thiết kế và có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24: 1, khiến nó trở thành tòa nhà chọc trời gầy nhất thế giới. Năm 2021, 111 West 57th Street chính thức được hoàn thiện với chiều cao chính xác là 435m. Điểm đặc biệt của tòa tháp này là chỉ chứa một căn hộ trên mỗi tầng, gồm 14 căn trong tòa nhà Steinway Hall và 46 căn ở tòa tháp, nâng tổng số căn hộ tại đây lên tới 60 căn.

Tòa tháp 111 West 57th Street nằm tại khu đất tỷ phú Midtown Manhattan, thành phố New York

Tòa nhà chọc trời có thiết kế giống như cây bút chì, thu nhỏ dần về phía đỉnh tháp.

Được biết, mức giá của các căn hộ trong tòa nhà 111 West 57th Street dao động từ 7,7 triệu USD (~189 tỷ) cho một căn hộ studio đến 66 triệu USD (~1623 tỷ) cho một căn hộ áp mái. Với mức giá cao chót vót, các căn hộ bên trong tòa nhà này đều có thiết kế vô cùng sang trọng và hoành tráng. Không những vậy, tòa nhà còn thiết kế thêm rất nhiều khu vực tiện ích đáp ứng nhu cầu của cư dân như: hồ bơi, phòng golf, phòng gym,... Một trong những căn hộ đặc biệt được rất nhiều người tò mò chính là căn penthouse nằm trên tầng 76 của tòa nhà này. Được biết, căn penthouse này đang được rao bán với mức giá lên đến gần 64 triệu USD (~1573 tỷ đồng) và dĩ nhiên chỉ dành cho tầng lớp siêu giàu của thế giới.



Căn penthouse nằm trên tầng 76 của tòa nhà.

Hành lang dẫn vào phòng khách ở tầng 1 của căn nhà.

Chiều cao căn penthouse khoảng 6 mét và được bao quanh bởi mặt kính lớn.

Giống như nhiều căn hộ khác trong tòa tháp, căn penthouse trên tầng 76 cũng được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của căn penthouse này chính là diện tích rộng rãi lên đến hàng nghìn mét vuông và cách bố trí, thiết kế nội thất tiện lợi vô cùng. Tầng 1 của căn nhà là khu vực phòng khách, phòng lounge, nhà bếp, phòng ăn và 1 phòng ngủ nhỏ. Không gian phòng khách có diện tích rộng rãi với trần cao hơn 6 mét và mặt kính ngắm được toàn cảnh thành phố. Tại đây còn có phòng lounge ở phía Nam để gia chủ có thể nghỉ ngơi, mát-xa nếu không muốn di chuyển lên phòng ngủ chính.

Tầng 1 có 1 phòng louge để gia chủ nghỉ ngơi và vui chơi.

Phòng ăn gây ấn tượng với tông màu đen trắng tinh tế và đẳng cấp.

Toàn bộ tủ bếp được lắp đặt hệ thống tay nâng tự động rất tiện lợi.

Để di chuyển lên tầng 2, gia chủ sẽ sử dụng cầu thang bộ được lắp đặt hệ thống đèn điện lung linh và vô cùng sang xịn. Tầng 2 của căn penthouse gồm có 1 phòng khách phụ, 2 phòng ngủ nhỏ và 1 phòng ngủ master.

View phòng khách khi nhìn từ ban công của tầng 2.

Gần hành lang của tầng 2 còn có thêm 1 phòng khách nhỏ nữa.

Phòng ngủ master là không gian được chăm chút nhất trong căn nhà với diện tích lên đến 120m2, rộng hơn rất nhiều so với các căn chung cư phổ thông tại thành phố New York. Toàn bộ thiết kế của căn phòng bao quát 3 mặt của tòa nhà. Từ cửa vào có thể nhìn thấy khu vực giường ngủ, di chuyển vào sâu là phòng thay đồ, cuối cùng là phòng tắm lớn được trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại và xa hoa như: bồn tắm hơi, phòng tắm đứng và bệ rửa mặt bằng đá cao cấp. Điểm đặc biệt là bất kỳ khu vực nào trong phòng ngủ master cũng có mặt cửa kính bao quanh giúp gia chủ có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố New York hoa lệ từ trên cao.

Phòng ngủ master có diện tích đến 120m2 rộng hơn nhiều so với các căn chung cư thông thường.

Phòng thay đồ lung linh và vô cùng xịn mịn.

Di chuyển đến cuối phòng là nhà tắm với rất nhiều thiết bị đẹp và xịn.