Chiếc túi mang tới World Cup gợi nhớ chuyện tình như cổ tích của Ronaldo và vợ

Khi nhìn thấy Ronaldo mang theo chiếc túi Gucci trong hành trình đến với giải đấu lớn, không ít người hâm mộ đã liên tưởng ngay tới câu chuyện tình đẹp như cổ tích của anh.

Mỗi kỳ World Cup hay các giải đấu lớn, bên cạnh những màn trình diễn trên sân cỏ, phong cách thời trang của các ngôi sao bóng đá cũng trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Cristiano Ronaldo là một trong số đó. Không chỉ nổi tiếng bởi thành tích thi đấu đáng nể, siêu sao người Bồ Đào Nha còn được xem là biểu tượng thời trang của làng túc cầu, với phong cách lịch lãm, chỉn chu trong mọi lần xuất hiện.

Mới đây, khi cùng đội tuyển lên đường tham dự giải đấu quốc tế, Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm của giới truyền thông ngay từ sân bay. Hình ảnh anh sải bước đầy tự tin bên cạnh chuyên cơ riêng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Không lựa chọn những bộ trang phục cầu kỳ, cầu thủ sinh năm 1985 xuất hiện với set đồ tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất của một siêu sao hàng đầu thế giới.

Ronaldo diện bộ vest xanh navy vừa vặn, kết hợp cùng áo thun đen bên trong thay vì sơ mi truyền thống. Công thức phối đồ này giúp tổng thể vừa lịch lãm vừa trẻ trung, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển đường dài. Anh hoàn thiện diện mạo bằng đôi giày slip-on đơn giản, kính mắt thanh mảnh và những phụ kiện tối giản đặc trưng.

Tuy nhiên, chi tiết thu hút sự chú ý nhất lại không nằm ở bộ vest mà là chiếc túi xách được Ronaldo mang theo. Trong khi nhiều cầu thủ nổi tiếng thường lựa chọn những thiết kế xa xỉ đến từ Hermès hay Louis Vuitton, Ronaldo lại xuất hiện cùng một mẫu túi tote của Gucci. Thiết kế màu đen với dải sọc xanh - đỏ biểu tượng của nhà mốt Ý nổi bật trên nền da cao cấp, đi kèm chiếc vali kéo họa tiết monogram đồng điệu.

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo sử dụng các thiết kế của Gucci. Trong nhiều năm qua, anh thường xuyên xuất hiện cùng những món đồ đến từ thương hiệu này, từ giày dép, túi xách cho tới trang phục thường ngày. Tuy nhiên, lần xuất hiện này khiến nhiều người đặc biệt thích thú bởi nó vô tình gợi nhắc đến một chương rất đặc biệt trong cuộc đời của siêu sao bóng đá.

Ít ai ngờ rằng câu chuyện tình giữa Ronaldo và Georgina Rodriguez lại bắt đầu từ chính Gucci. Trước khi trở thành một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới bóng đá, Georgina từng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Khi ấy, cô gái trẻ có cuộc sống khá bình thường, làm việc chăm chỉ và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được người đàn ông làm thay đổi toàn bộ cuộc đời.

Theo những chia sẻ của Georgina trong nhiều cuộc phỏng vấn, lần đầu tiên cô gặp Ronaldo là khi anh bước vào cửa hàng mua sắm. Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ, nhưng cả hai nhanh chóng bị thu hút bởi đối phương. Không lâu sau đó, họ bắt đầu tìm hiểu và chính thức hẹn hò.

Từ một nhân viên bán hàng bình thường, Georgina dần bước vào thế giới hào nhoáng của người đàn ông nổi tiếng nhất hành tinh. Dẫu vậy, điều khiến công chúng ngưỡng mộ không nằm ở sự thay đổi về địa vị hay cuộc sống xa hoa, mà là cách cả hai đồng hành cùng nhau trong suốt gần một thập kỷ.

Trong những năm qua, Georgina luôn xuất hiện bên cạnh Ronaldo trong những thời điểm quan trọng nhất. Cô cùng anh trải qua những chiến thắng huy hoàng, những lần chuyển nhượng gây chấn động làng bóng đá và cả những biến cố cá nhân đầy khó khăn. Trên mạng xã hội, Ronaldo nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn dành cho người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình.

Hiện tại, cặp đôi đã gắn bó gần 10 năm và xây dựng một gia đình đông thành viên. Họ cùng chăm sóc các con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống thường nhật và vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với truyền thông quốc tế. Dù chưa tổ chức một đám cưới chính thức như nhiều người mong đợi, Ronaldo và Georgina vẫn được xem là một trong những cặp đôi quyền lực và được yêu thích nhất của thế giới thể thao.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy Ronaldo mang theo chiếc túi Gucci trong hành trình đến với giải đấu lớn, không ít người hâm mộ đã liên tưởng ngay tới câu chuyện tình đẹp như cổ tích của anh. Một món phụ kiện tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với cột mốc thay đổi cuộc đời của cả hai.

Giữa thế giới bóng đá đầy áp lực và những ánh đèn sân khấu hào nhoáng, chuyện tình của Ronaldo và Georgina vẫn luôn được xem là minh chứng rằng đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất tình cờ. Và biết đâu, chiếc túi Gucci xuất hiện bên cạnh Ronaldo lần này không chỉ là một lựa chọn thời trang, mà còn là lời nhắc nhớ về hành trình yêu thương đã kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất thế giới bóng đá.