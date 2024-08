Chi tiết về iPhone 17 "Air": Mẫu iPhone dành cho người ưa ngoại hình, không màng tính năng

Nhà phân tích Mark Gurman của trang tin Bloomberg đã chia sẻ những thông tin mới về dòng iPhone 17 năm sau, trong đó bao gồm mẫu iPhone 17 'Slim' hay 'Air' đã được đồn đoán trong thời gian qua.

iPhone 17 'Air' sẽ được thiết kế cho những người dùng ít quan tâm đến hiệu năng

iPhone 17 'Slim' đã được đề cập trong các báo cáo trước đó, và Mark Gurman gọi thiết bị này là iPhone 17 'Air', điều này khá hợp lý với Apple xét về thiết kế và kiểu dáng. Apple đang phát triển một mẫu iPhone mới với thiết kế mỏng hơn so với các mẫu còn lại và cấu hình nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và Pro.

Những tin đồn về mẫu iPhone 17 mỏng hơn này đã bắt đầu xuất hiện từ đầu năm nay, mặc dù chưa rõ mẫu này sẽ phục vụ mục đích gì. Chúng ta biết rằng mẫu này sẽ có một Dynamic Island nhỏ hơn, thân máy bằng nhôm, màn hình nhỏ hơn với kích thước 6.6 inch (so với các mẫu iPhone Plus hiện tại), và một số tính năng camera bị cắt giảm.

Hình ảnh concept của iPhone 17 Air

Mark Gurman đã chia sẻ chi tiết về iPhone 17 'Air' và những gì nó có thể mang lại cho người dùng. Thiết bị này sẽ hướng đến những người dùng quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình của điện thoại hơn là sức mạnh xử lý hoặc hiệu năng tổng thể. Điều này có nghĩa là iPhone 17 Air sẽ nhắm đến một thị trường ngách rất cụ thể và không phải dành cho tất cả mọi người.

Nếu bạn muốn một chiếc iPhone đẹp hơn phiên bản tiêu chuẩn nhưng không thực sự cần hiệu năng, kích thước màn hình hoặc camera của mẫu Pro, bạn có thể sở hữu iPhone 17 Air với vẻ ngoài quyết rũ hơn, trong khi cấu hình tương đương với iPhone phiên bản tiêu chuẩn.

Apple bắt đầu chiến lược tung ra 4 mẫu iPhone mới mỗi năm (trước đây là 3) với sự có mặt của iPhone 12 mini vào năm 2020. Tuy nhiên, mẫu iPhone nhỏ gọn này không thành công như mong đợi, và Apple đã ngừng sản xuất iPhone mini và thay thế bằng iPhone 14 Plus bắt đầu từ năm 2022. Tuy nhiên, mẫu iPhone 14 Plus cũng không đạt được thành công lớn, do đó công ty đang cố gắng thay đổi với một sản phẩm độc đáo hơn.

Mark Gurman kỳ vọng rằng iPhone 17 'Air' sẽ thành công lớn và mang lại "sự tăng trưởng đáng kể" cho iPhone. Ông cũng dự đoán rằng iPhone 17 'Air' sẽ thành công hơn các mẫu iPhone 'mini' cũng như iPhone Plus.