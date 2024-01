Chi tiết tối quan trọng giúp gần 400 hành khách thoát nạn thần kỳ trong vụ cháy máy bay tại Nhật Bản

Hãng hàng không Japan Airlines thường xuyên được vinh danh trong số các hãng hàng không an toàn nhất thế giới, theo danh sách của Airlineratings.

Tổng biên tập Geoffrey Thomas cho biết: "Japan Airlines đã đạt được (kỷ lục) an toàn tuyệt vời kể từ năm 1985. Nó được trang web của chúng tôi đánh giá là hãng hàng không bảy sao hàng đầu và đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra an toàn quan trọng. Ngoài ra, cơ quan quản lý an toàn hàng không của Nhật Bản thực hiện tốt hơn tám tiêu chí giám sát so với mức trung bình của thế giới về tuân thủ."