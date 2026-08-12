Chi tiết các trường học của Hà Nội sau sắp xếp

Nhiều xã/phường tại Hà Nội đã hoàn thành công tác sắp xếp lại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của thành phố.

Lãnh đạo Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội sau sắp xếp.

Tại phường Đống Đa, sau khi sắp xếp, hệ thống cơ sở giáo dục từ 12 trường còn 6 trường công lập, trong đó có 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS. Các trường gồm: Mầm non Đống Đa; Tiểu học Đống Đa; Tiểu học Bế Văn Đàn; Tiểu học Thái Thịnh; THCS Đống Đa và THCS Thái Thịnh; riêng Trường Tiểu học Thái Thịnh được giữ nguyên.

Theo các quyết định được công bố, bà Nguyễn Thị Vân Thoa giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Đống Đa; bà Trần Thị Lan Hường giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đống Đa; bà Trần Thị Lan Hương giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn; ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh; bà Nguyễn Thị Hương giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa.

Danh sách chi tiết các trường học sau sắp xếp của các xã/phường tại Hà Nội, quý độc giả có thể xem TẠI ĐÂY.

Lãnh đạo xã Thanh Oai công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ cho các trường học sau sắp xếp.

Theo ông Bùi Hoàng Phan - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai, việc sắp xếp, tổ chức lại các trường học, thành lập Đảng bộ các trường và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà trường; tập trung nguồn lực đầu tư; phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên; xây dựng hệ thống giáo dục tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Hồng Hà trao quyết định cho các trường sau sắp xếp.

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà cho rằng, việc sắp xếp, tổ chức lại các trường học mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với lĩnh vực giáo dục. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia, các nhà trường quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, nhân văn, hạnh phúc, tất cả vì sự tiến bộ và trưởng thành của học sinh.

Các trường sau sắp xếp cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thành công tác bàn giao; xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc; chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị nhà trường; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.

Lãnh đạo phường Đại Mỗ trao quyết định về nhân sự cho các trường trên địa bàn sau sắp xếp.