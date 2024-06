Chi tiền triệu chăm da nhưng đây mới là 5 yếu tố để có một làn da khỏe

Mỗi làn da đều cần được chăm sóc đặc biệt, nếu cứ mải miết chi cả nửa tháng lương cho các sản phẩm làm đẹp mà "ai cũng khen" đôi khi còn khiến da xấu hơn.



Chưa kể, chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới làn da vốn đang rất đẹp của nàng. Lúc này thì nàng vừa phải chăm da bên ngoài vừa phải dưỡng nhan từ bên trong.

Lưu ngay 5 thành phần quan trọng đến từ DHC Nhật Bản giúp xử lý cho từng vấn đề của làn da nhé!

Vitamin C dành cho làn da bị oxy hóa

Làn da một ngày phải tiếp xúc với bụi mịn ở ngoài đường, ảnh hưởng của tia UV, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính khiến trở nên khô ráp, kém đàn hồi. Vitamin C giống như một "chiến sĩ" với khả năng chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây hại và làm đẹp da.

TPBVSK DHC Hard Capsule Vitamin C

Một viên uống TPBVSK (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe) DHC Hard Capsule Vitamin C có chứa 500mg vitamin C, tương đương với hàm lượng vitamin C có trong 25 trái chanh. Nàng có thể linh hoạt bổ sung từ 1 - 2 viên uống/ngày tùy theo chế độ dinh dưỡng và cơ địa của mình nhé. Một lưu ý nhỏ là vitamin C tan trong nước nên khi bổ sung hãy nhớ uống thật nhiều nước nha.

Vitamin E dành cho làn da khô

Những nàng có làn da khô, thiếu ẩm thì đừng bỏ qua vitamin E bởi khả năng dưỡng ẩm của thành phần này không thua kém gì Hyaluronic acid, Ceramide, Glycerin,..đâu.

Thông thường, nàng có thể bổ sung vitamin E thông qua đồ ăn như hạt như hướng dương, hạnh nhân hoặc cá hồi, tôm,...Tuy nhiên nếu nàng thường xuyên di chuyển và không, việc sử dụng TPBVSK DHC Natural Vitamin E là một gợi ý cho nàng.

Viên uống DHC Natural Vitamin E

Một viên TPBVSK DHC Natural Vitamin E chứa 301.5mg vitamin E dưới dạng d-alpha tocopherol hoạt tính cao được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên từ đậu nành sẽ giúp cải thiện làn da thiếu ẩm, ngăn ngừa lão hóa.

Ý dĩ dành cho làn da xỉn màu

Melanin chất sắc tố tự nhiên trong da, dưới tác động của tia UV và nội tiết khiến melanin sản sinh nhiều hơn khiến da xỉn màu hơn. Đặc biệt là trong những ngày hè, nàng nào thích di chuyển, đi đây đi đó thì nhớ bổ sung thêm sản phẩm dưỡng da có thành phần từ hạt ý dĩ nhé.

Cô nàng Người mẫu - Florist Tống Khánh Linh chia sẻ càng lớn tuổi cô nàng càng cảm thấy da không nhả nắng và phục hồi nhanh như xưa. Bên cạnh việc chăm sóc và che chắn da kĩ càng khi ra nắng cô nàng còn bổ sung thêm viên uống TPBVSK DHC Adlay Extract.

TPBVSK DHC Adlay Extract được cô nàng Tống Khánh Linh đặc biệt yêu thích trong những ngày hè

Sản phẩm chứa 170mg chiết xuất ý dĩ cô đặc và 11,25mg dầu thực vật giàu Vitamin E không chỉ giúp dưỡng ẩm cho da mà còn hỗ trợ giúp da sáng mịn. Sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên nên an toàn, lành tính cho da.

Một điều thú vị là trong mỗi hạt ý dĩ đều chứa rất nhiều protein có khả năng ức chế quá trình hình thành melanin như phenolics và polysaccharides, các loại vitamin B1, B12, E. Đây cũng là thành phần được phụ nữ Nhật Bản rất ưa chuộng trong chu trình chăm sóc da của mình.

Collagen peptide cho làn da lão hóa

Nếu chị em mê mẩn làn da căng bóng, sáng mịn nhưng lại ngại các bước chăm sóc da cầu kỳ, bôi nhiều lớp dưỡng thì hãy học cách cô nàng Beauty Blogger Hà My bổ sung collagen peptide mỗi ngày.

TPBVSK DHC Collagen Beauty 7000 Plus được cô nàng Beauty Blogger Hà My dùng mỗi ngày

Collagen peptide chiết xuất từ da cá so với collagen có trong da heo, da bò có độ tinh khiết cao, khối lượng phân tử nhỏ sẽ có khả năng hấp thu tốt hơn và là một trong những "chìa khóa" quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa của da.

Bên cạnh hàm lượng collagen peptide 7000mg, trong sản phẩm TPBVSK DHC Collagen Beauty 7000 Plus còn bổ sung thêm 700mg vitamin C, tiền chất Hyaluronic Acid và L-Citrulline. Khi kết hợp các thành phần trên với collagen sẽ hỗ trợ cung cấp độ ẩm cho da từ bên trong đồng thời thúc đẩy quá trình hấp thu collagen tốt hơn

Đừng quên uống đủ nước, ngủ đủ giấc để có một cơ thể khỏe mạnh, giúp tăng hiệu quả của collagen hơn nha.

Chất xơ cho làn da bị mụn

Ăn không đủ rau sẽ khiến hệ tiêu hóa bị rối loạn, gây ra tình trạng nóng trong và dễ bị nổi mụn viêm hơn. Tuy nhiên nếu như nàng quá bận rộn để nấu ăn đủ các bữa trong ngày hay "kén" rau thì có thể bổ sung thêm sản phẩm TPBVSK DHC Perfect Vegetable Premium Japanese Harvest. 4 viên uống một ngày sẽ tương đương với hàm lượng chất xơ được chiết xuất từ 32 loại rau củ được trồng tại Nhật Bản cùng 1000 tỷ lợi khuẩn sẽ giúp cân bằng hệ tiêu hóa, cải thiện tình trạng bị táo bón nữa đó.

TPBVSK DHC Perfect Vegetable

Trên đây là TOP 5 sản phẩm làm đẹp "đáng đồng tiền bát gạo" mà các nàng không nên bỏ qua của DHC. Đừng quên kết hợp với thói quen ăn đủ, ngủ đủ để tăng hiệu quả của các sản phẩm làm đẹp nhé!

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm của DHC Nhật Bản Tại đây!

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tìm hiểu thêm về DHC:

Đơn vị phân phối sản phẩm DHC chính hãng tại Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BELIE

Địa chỉ: Tầng 1, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline:18008003

Website: Bestme.vn

Fanpage: DHC Vietnam Official