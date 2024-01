Chi Pu tiết lộ khoảnh khắc "đu idol" Triệu Lộ Tư, phản ứng thế nào khi được hỏi "dám công khai giới tính"?

Với thông điệp Dám đam mê Dám rực rỡ, WeChoice Awards 2023 là nơi để kể những câu chuyện tử tế và những giấc mơ can đảm của cá nhân, tập thể và tổ chức. Trong khuôn khổ của WeChoice Awards 2023 diễn ra challenge Dám đam mê Dám rực rỡ - thử thách thú vị để nhìn lại những điều tuyệt vời trong suốt một năm qua. Challenge gây sốt khắp cõi mạng, thu hút nhiều người thực hiện và Chi Pu cũng không "nằm ngoài vùng phủ sóng".

Clip: Chi Pu thực hiện challenge Dám đam mê dám rực rỡ

Trước loạt câu hỏi Dám bye bye mối quan hệ toxic, Dám nói yêu ba mẹ, Dám đăng ảnh camera thường, Dám nghỉ việc và Dám tin rằng năm sau sẽ rực rỡ, Chi Pu đều tự tin "say yes". Gây chú ý, khi nhận câu hỏi Dám công khai giới tính, nữ ca sĩ liền có biểu cảm đáng yêu khi khựng lại vài giây rồi sau đó bật cười nói: "Không bao giờ che giấu luôn". Ngoài ra, điều can đảm mà Chi Pu làm trong năm qua là Dám đu idol. Cô chia sẻ về cơ hội gặp gỡ Triệu Lộ Tư và khoảnh khắc bắt chuyện với mỹ nhân đình đám xứ Trung.

Bên cạnh đó, Chi Pu cũng còn những điều chưa "dám" trong năm qua. Theo đó, nữ ca sĩ không dám công khai người yêu vì "làm gì có người yêu mà công khai". Tương tự khi được hỏi liệu có dám tỏ tình với crush thì Chi Pu bật cười, sau đó "say no" vì hiện tại cũng chưa crush ai cả. Loạt biểu cảm dễ thương cùng visual "đỉnh chóp" của Chi Pu khi thực hiện thử thách khiến dân mạng rần rần.

Có thể nói, 2023 là năm đánh dấu Chi Pu gặt hái nhiều nấc thang mới trong sự nghiệp. Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham gia Đạp Gió - show thực tế ăn khách top đầu xứ Trung. Hành trình của nữ ca sĩ tại Đạp Gió nhận được nhiều lời khen và sự công nhận từ công chúng. Không chỉ tập trung về âm nhạc, Chi Pu còn tích cực quảng bá văn hóa quê nhà bằng cách diện trang phục thương hiệu trong nước, giới thiệu đến nghệ sĩ quốc tế ẩm thực, ngôn ngữ Việt Nam.

Sau 3 tháng ròng rã, Chi Pu về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc tại Đạp Gió. Cô cũng là 1 trong đội hình 11 người debut của chương trình. Thành công tại Đạp Gió bản Trung giúp Chi Pu thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Chi Pu cũng được mời tham gia nhiều chương trình tại đất nước tỷ dân, mang âm nhạc Việt trình diễn tại các sân khấu đình đám châu Á. Bên cạnh đó, Chi Pu cũng sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động giải trí tại Việt Nam như ra mắt phim điện ảnh, tham gia loạt sự kiện âm nhạc đình đám...

Chi Pu bước thêm nấc thang mới trong sự nghiệp khi can đảm tham gia show Đạp Gió xứ Trung

Thành công ở Đạp Gió giúp Chi Pu vụt sáng trở thành nghệ sĩ được yêu thích không chỉ trong nước mà còn ở thị trường tỷ dân

Với sự nỗ lực bền bỉ thì không quá khó hiểu khi Chi Pu đang là nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Tương tự, cũng không có gì để bàn cãi khi nữ ca sĩ được đề cử ở những hạng mục giải trí tại WeChoice Awards 2023. Cụ thể, Chi Pu nằm trong Top 23 Nhân vật truyền cảm hứng và Top 5 Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật. Ở cả 2 hạng mục, Chi Pu đang dẫn đầu về phiếu vote do cộng đồng bình chọn.

Cổng bình chọn WeChoice Awards 2023 mở từ 8/1/2024 đến 23h59 ngày 24/1/2024. Các khán giả có thể bình chọn cho Chi Pu tại đây!