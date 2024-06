Chi Pu “bắt tay” cùng kem Magnum: Hành trình tận hưởng trải nghiệm và đam mê không giới hạn

Nếu như Chi Pu là cái tên khiến người hâm mộ yêu thích nhờ sự lột xác ngoạn mục và dấn thân để sống với đam mê nghệ thuật thì Magnum truyền cảm hứng với những trải nghiệm cao cấp đích thực. Chi Pu kết hợp cùng Magnum hứa hẹn mang đến những hình ảnh và thông điệp cá tính, vượt qua rào cản để dám là chính mình, sống đam mê và tận hưởng.

"Luôn giữ niềm tin và không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân"

Là nữ nghệ sỹ giải trí đa năng có hơn 15 năm làm nghề, Chi Pu luôn biến hóa không ngừng với các vai trò hot girl, đóng phim, ca hát, kinh doanh,… Luôn nỗ lực tự đổi mới bản thân không chỉ để thể hiện tinh thần đam mê mà còn là cách để Chi Pu chứng minh sự cam kết "cháy" hết mình cho nghệ thuật.

Khi góp mặt trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 tại Trung Quốc, những màn trình diễn táo bạo và công phu của Chi Pu đã tạo nên một làn sóng ủng hộ tích cực từ cộng đồng người hâm mộ ở Việt Nam và đất nước tỷ dân. Gần đây nhất, Chi Pu ra mắt 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Trung cho ca khúc Finding You. Đây là dự án comeback quy mô và là sản phẩm debut cá nhân đầu tiên của Chi Pu tại Trung Quốc. MV Finding You đã nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 trending và #1 iTunes Việt Nam chỉ sau vài ngày lên sóng.

Dù từng nhận ý kiến trái chiều khi liên tục lấn sân ở các lĩnh vực, Chi Pu không ngần ngại vượt qua mọi định kiến và phán xét. Chi Pu tin rằng, giây phút đứng trên sân khấu nghệ thuật, lắng nghe tiếng gọi bên trong và đam mê trình diễn cháy bỏng của bản thân là lúc cô thực sự tận hưởng hết mình.

Chi Pu từng chia sẻ chân thành rằng cô luôn giữ một niềm tin mãnh liệt, một tinh thần làm nghề chân chính và nghiêm túc, cũng như không ngừng rèn luyện và thể hiện bản thân vì tin rằng một ngày nào đó mình sẽ chạm được đến khán giả. Đó là lý do mà Chi Pu từng cảm thấy rất tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc, thay vì cảm thấy áp lực khi đứng trước những con người hoàn toàn xa lạ.

Trong quá trình phấn đấu hướng đến mục tiêu, Chi Pu không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân, vì chúng sẽ trở thành bức tường ngăn cô bứt phá. Chi Pu đón nhận mọi cơ hội một cách tự nhiên, dũng cảm gỡ bỏ những rào cản, phán xét, sẵn sàng tìm kiếm trải nghiệm để xem mình có thể làm được đến đâu và tận hưởng hành trình.

Chi Pu đồng hành cùng kem Magnum: Điểm giao của cá tính táo bạo và đam mê

Trong không gian lộng lẫy và choáng ngợp, sân khấu sự kiện Magnum mang tên "Night of the true pleasure" bùng nổ với màn trình diễn của Chi Pu ở vai trò đại sứ thương hiệu, mang đến ca khúc mới nhất "Finding You".

Finding You mang thông điệp về tình yêu cũng như đam mê, và cả hai đều đòi hỏi sự dấn thân, vượt qua những sợ hãi để sống đúng với chính mình và tận hưởng. Nếu không cố gắng, chúng ta sẽ không bao giờ có được tình yêu hoặc thành tựu đáng giá. Điều này cũng đúng khi nói về việc tìm kiếm những trải nghiệm tận hưởng đích thực. Khi gỡ bỏ những tiêu chuẩn, mong đợi và dám bộc lộ chính mình, dám sống hết mình thì chúng ta có quyền kỳ vọng để sống trọn vẹn với những trải nghiệm tận hưởng đích thực trong cuộc sống.

Trước đó, kem Magnum đã tạo được ấn tượng vang dội với người dùng Việt Nam sau màn ra mắt hoành tráng vào năm 2023. Trong sự kiện năm nay, bên cạnh việc công bố Chi Pu làm đại sứ thương hiệu, Magnum cũng ra mắt phiên bản hương vị mới – Magnum Luxe để nâng tầm hành trình vị giác của những thực khách sành điệu, khó tính.

Hành trình tận hưởng cùng Magnum Luxe được gợi mở qua từng lớp nguyên liệu thượng hạng, khởi đầu bằng tiếng "crack" giòn tan từ lớp vỏ dày với thành phần sôcôla Bỉ, được phối trộn với vụn bánh quy bơ giòn rụm, thơm lừng. Tiếp đến là lớp kem sôcôla mềm mịn, đậm vị hòa quyện với các lớp sốt vị bánh quy, mang đến những cảm xúc đắm chìm khó cưỡng cho người dùng khám phá.

Có lẽ, công chúng chưa từng hình dung một nghệ sỹ như Chi Pu có thể mạo hiểm và sống hết mình vì đam mê nghệ thuật đến như vậy, cũng như chưa từng tưởng tượng kem Magnum lại có mức độ chịu chi và chịu chơi để liên tục nâng cấp những trải nghiệm cho người dùng. Sự phối hợp giữa hai cái tên hứa hẹn sẽ trở thành nguồn cảm hứng về sự tự do bộc lộ cá tính và vượt qua mọi giới hạn để theo đuổi đam mê, tận hưởng trải nghiệm.