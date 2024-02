Chị em cập nhật nhanh những cách khử mùi hiệu quả tức thì, giúp nhà bếp thơm tho suốt Tết

Tết đến cũng là lúc bếp nhà bạn hoạt động hết công suất. Trong quá trình nấu nướng hàng ngày, mùi từ thức ăn bốc lên và bám dính trên mọi bề mặt nhà bếp của bạn.

Bên cạnh đó, thói quen đặt thức ăn trong nhà bếp mà không cất trong tủ lạnh cũng khiến nhà bếp nhanh chóng bị nặng mùi. Bếp cũng sẽ có mùi khó chịu khi bên trong có những đồ dùng như mắm muối, gia vị.

Một nguyên nhân cuối cùng khiến nhà bếp có mùi hôi là do côn trùng, vi khuẩn luôn tìm kiếm, quậy phá thức ăn trong nhà bếp của bạn.

Khi bạn sinh hoạt, chúng có thể không xuất hiện nhưng sẽ "mở tiệc" về đêm lúc bạn ngủ. Ngoài các nguyên nhân khách quan như trên, bạn vẫn có thể gặp phải các tình huống rơi đổ thức ăn, gia vị khiến nhà bếp bị ám mùi.

Để giải quyết những nguyên nhân trên và giúp nhà bếp sạch mùi, hãy cùng theo dõi các tips bên dưới đây.

1. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả bằng muối

Một trong những nguyên nhân khiến nhà bếp có mùi hôi là do hệ thống cống, bồn rửa bị tắc nghẽn rác. Để giải quyết tình trạng này, bạn có thể sử dụng muối và baking soda để đổ xuống cống hoặc miệng bồn rửa. Cuối cùng, bạn đổ thêm nước sôi xuống cống hoặc miệng bồn rửa để làm sạch hoàn toàn các mùi hôi khó chịu.

2. Cách khử mùi nhà bếp đơn giản bằng tinh dầu

Các loại tinh dầu không chỉ khử mùi mà còn tạo không khí thơm mát trong nhà bếp. Giá tinh dầu không hề đắt, do đó, bạn có thể mua dùng cho tất cả các phòng trong nhà để không gian sống gia đình luôn trong lành và thơm mát nhất.

3. Cách khử mùi nhà bếp đơn giản bằng vỏ cam, chanh

Để khử mùi nhà bếp đơn giản, bạn chỉ cần đặt vỏ cam, chanh trong rổ nhỏ cạnh bếp. Khi nấu ăn, sức nóng của bếp sẽ làm vỏ cam, chanh khô nhanh chóng, đồng thời làm tinh dầu thoát ra ngoài và tỏa hương dễ chịu.

4. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả khi mở quạt

Nếu không có cửa sổ gần nhà bếp, bạn nên mở quạt để mùi thức ăn được phân tán ra ngoài không gian nhà bếp, không bám đọng và loại bỏ được những mùi khó chịu dai dẳng.

5. Cách khử mùi nhà bếp đơn giản với sữa nóng

Dùng sữa nóng đặt vào không gian nhà bếp, đặc biệt là tủ lạnh sẽ tạo ra hương sữa bốc hơi giúp khử mùi hiệu quả. Với tủ lạnh, bạn có thể đun đường vào nước nóng tạo thành dung dịch keo đặc đặt trong tủ lạnh, tất cả mùi hương khó chịu sẽ nhanh chóng bay sạch.

6. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với dấm

Sử dụng dấm lên men tự nhiên là một trong những cách khử mùi nhà bếp hiệu quả và đơn giản. Bạn chỉ cần đặt một chén dấm trắng trong nhà bếp vào ban đêm, đến sáng hôm nay khi thức dậy, rất nhiều mùi hôi nhà bếp sẽ được khử hoàn toàn.

7. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với baking soda

Cống và bồn rửa là nơi xuất phát nhiều mùi hôi trong nhà bếp. Để loại bỏ mùi hôi này, bạn nên sử dụng baking sofa hòa tan trong nước ấm và đổ trực tiếp lên miệng nắp cống hay bồn rửa. Những mùi hôi khó chịu sẽ được giải quyết hiệu quả bằng cách trên.

8. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả bằng bã cà phê

Cà phê có hương vị thơm ngon, không chỉ là thức uống đem đến sự tỉnh táo được nhiều người ưa chuộng mà còn có thể dùng bã cà phê khử mùi hiệu quả. Đặc biệt, nhà bếp có mùi hải sản sẽ trở nên thơm tho khi bạn đặt bã cà phê trong nhà bếp khoảng vài tiếng. Không chỉ vậy, cà phê phin còn đem đến mùi thơm nồng nàn, hấp dẫn cho nhà bếp.

9. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả bằng hành tây

Bạn có thể cắt mỏng hành tây và ngâm vào chậu nước, đặt chậu giữa bếp. Mùi hành tây sẽ lấn át các mùi khác, giúp loại bỏ những mùi khó chịu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

10. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với bột nở

Sử dụng bột nở là một trong những cách khử mùi nhà bếp dễ thực hiện nhất. Bạn có thể đổ bột nở xuống cống, bồn rửa và sau đó đổ tiếp nước nóng vào, đợi trong một vài tiếng. Sau đó, mùi hôi từ cống hay bồn rửa chắc chắn sẽ biến mất.

11. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với hạt chống ẩm

Hạt chống ẩm có tác dụng khử mùi góc tủ bếp, góc nhà bếp, hút ẩm cực kỳ hiệu quả. Lưu ý, sử dụng hạt chống ẩm để khử mùi nhà bếp nên tránh xa tầm tay trẻ em.

12. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với gừng

Gừng là một gia vị quen thuộc có khả năng khử mùi thực phẩm trên các loại dao kéo hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng gừng tươi chà xát lên các vật dụng nhà bếp này để xử lý mọi mùi khó chịu nhanh chóng.

13. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với than đá

Than đá là chất khử mùi, hút ẩm rất hiệu quả nên thường được sử dụng trong các lõi lọc than đá cho sản phẩm lọc ẩm hay khử mùi. Chỉ cần bỏ những viên than đá vào đáy thùng rác, bạn đã có thể dễ dàng khử được các mùi hôi khó chịu.

14. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với nến thơm

Nến thơm với các thành phần tự nhiên được rất nhiều bà nội trợ dùng để loại bỏ mùi nhà bếp. Tuy chỉ mang tính tạm thời, nến thơm có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nấu ăn trong nhà bếp. Lưu ý, cẩn thận khi đốt nến thơm trong nhà bếp để tránh gây cháy nổ.

15. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả khu vực chậu rửa

Khu vực chậu rửa thường xuyên có mùi do quá trình sơ chế thức ăn. Bạn nên vệ sinh chậu rửa thường xuyên mỗi lần nấu ăn và kiểm tra nắp cống sạch sẽ.

16. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả với dung dịch hữu cơ như cam, chanh, quế

Bạn đun sôi vỏ cam, chanh, quế trong nồi nước và đặt ở bếp, không chỉ loại bỏ mùi khó chịu còn tạo hương thơm dịu dàng giúp đầu óc thư giãn. Đây là cách khử mùi nhà bếp hiệu quả được nhiều bà nội trợ yêu thích.

17. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả bằng hạt cà phê rang

Hạt cà phê rang tạo mùi dễ chịu cho nhà bếp, lưu lại hương thơm nồng nàn yêu thích.

18. Cách khử mùi nhà bếp hiệu quả bằng cây xanh trong góc bếp

Trồng cây xanh trong góc bếp giúp tăng cường khả năng lọc khí CO2, trang trí lại giúp khử mùi hiệu quả và rất tốt cho sức khỏe gia đình.