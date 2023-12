"Chị đẹp" Trang Pháp tung chiêu đỉnh sau vòng 2 công diễn: Vào nhóm nào hot nhóm đó!

Từ những ngày đầu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng được công bố, cái tên Trang Pháp vốn không được nhiều người dành sự chú ý bởi lẽ cô đã lui về hậu trường, không nhận show đi diễn trong suốt 4 năm. Thế nhưng, ở tập solo Trang Pháp nhận số điểm ngang hàng với 4 "chị đại" Lệ Quyên, Thu Minh, Mỹ Linh và Hồng Nhung bởi màn biểu diễn remake Chỉ là – Down bad for you thể hiện được các kỹ năng sáng tác, chơi nhạc cụ, hát, nhảy...

Đặc biệt, Trang Pháp là người dẫn đầu bảng tín nhiệm khi nhận được tổng số 27/30 phiếu bầu từ các "chị đẹp" để làm trưởng nhóm. Với màn "chào sân" cực xịn này, Trang Pháp bất ngờ trở thành "chị đẹp" được chú ý, mỗi lần ra sân khấu đều thu hút spotlight.

Trang Pháp thể hiện khả năng đánh đàn, hát, nhảy... trong tập solo

Nữ ca sĩ vượt qua Thu Minh, Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh... và dẫn đầu bình chọn từ các chị đẹp khi bầu trưởng nhóm

Không chỉ gây ấn tượng vì có thể chơi nhạc cụ, viết rap, nhảy... Trang Pháp còn có thể cân luôn vị trí visual của nhóm nhạc. Ở tuổi 34, Trang Pháp giữ gìn nhan sắc trẻ trung và vóc dáng gợi cảm, mỗi lần thể hiện vũ đạo đều khiến các "chị đẹp" khác phải trầm trồ. Tuy nhiên, điều khiến nữ ca sĩ sinh năm 1989 được công chúng ưu ái gọi là chị đẹp "tài sắc vẹn toàn" vì khả năng viết rap và "bắn rap" bằng đủ ngoại ngữ, từ tiếng Anh đến tiếng Tây Ban Nha.

Trang Pháp "cháy" hết mình mỗi lần bước lên sân khấu trình diễn

Nữ ca sĩ sở hữu khuôn mặt xinh, nụ cười thiện cảm

Khán giả nhận xét phong cách trình diễn của Trang Pháp "đỉnh" như các idol Kpop

Năng lượng Trang Pháp mang đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vô cùng tích cực

Ở công diễn 1, Trang Pháp giữ vai trò đội trưởng, dù liên tục gặp những "kiếp nạn" như đổi bài, Bảo Anh rút lui nhưng cô vẫn làm rất tốt trách nhiệm "lèo lái" đội hình. Để tạo bất ngờ cho khán giả, "chị đẹp" Trang Pháp tự tay viết lời rap để làm mới ca khúc Đi Đu Đưa Đi .

Nữ ca, nhạc sĩ không chỉ toả sáng 1 mình, cô còn được khen ngợi khi tạo cơ hội cho Quỳnh Nga, Giang Hồng Ngọc trổ tài bắn rap. Dù chỉ có vỏn vẹn 72 tiếng tập luyện, thế nhưng tiết mục của Trang Pháp - Giang Hồng Ngọc - Quỳnh Nga - Huyền Baby được dàn ban giám khảo đánh giá cao và nhận điểm số 273/357 bình chọn từ khán giả, nắm cơ hội đi thẳng vào vòng công diễn 2 nhờ áp đảo số phiếu đội diva Mỹ Linh.

Tiết mục của Trang Pháp ở công diễn 1 cực "cháy"

Với vai trò đội trưởng, Trang Pháp giành chiến thắng và đưa các thành viên trong đội vào vòng an toàn, được thăng cấp

Giữ vững phong độ, Trang Pháp tiếp tục bừng sáng ở công diễn 2 với màn trình diễn Chị Ngả Em Nâng c ùng các Chị đẹp Uyên Linh, Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Dù lần này đội trưởng là Lan Ngọc nhưng Trang Pháp lần nữa trở thành tâm điểm khi sáng tác lời rap 3 thứ tiếng Tây Ban Nha - Anh - Việt.

Vốn là người thành thạo 3 ngôn ngữ Anh - Pháp và Tây Ban Nha, cùng với chuyên môn viết nhạc nên đây là một thử thách không làm khó được cô. Sau 2 buổi công diễn, công chúng dành nhiều lời khen cho Trang Pháp, kỳ vọng đây sẽ là một trong những thành viên đi đến chặng cuối của chương trình.

Trang Pháp bắn rap khiến khán giả "ú oà" trong công diễn thứ 2

Sau 2 phần trình diễn nhóm, Trang Pháp là "chị đẹp" được công chúng kỳ vọng sẽ đi đến chặng cuối chương trình

Trang Pháp bắt đầu sự nghiệp với vai diễn Thảo Uyên - một cô nàng hot girl xấu tính trong bộ phim truyền hình Nhật Ký Vàng Anh , sau khi bộ phim kết thúc dang dở, Trang Pháp chuyển hướng sang con đường ca sĩ, phát hành một số album như Chocolate, Runaway, Tốc độ… Dù là cái tên quá đỗi nổi tiếng với người nghe nhạc từ 2010 - 2016, Trang Pháp vẫn luôn phải nỗ lực để thoát khỏi sự nghi ngờ về tài năng của một ''hot girl'' chuyển sang con đường ca hát.

Trang Pháp được nhiều nghệ sĩ ''chọn mặt gửi vàng'' để chắp bút cho những sản phẩm âm nhạc của mình như Thu Minh, Bảo Thy hay Hà Okio. Đồng thời, cô cũng tham gia thực hiện nhạc phim cho một số phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí Mật Thảm Đỏ 1&2, Gái Già Lắm Chiêu 3&5, Âm Mưu Giày Gót Nhọn... Trang Pháp đã tạo nên những bản hit từ khi Chi Pu debut như Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh) cho đến Hoa Dưới Mặt Trời vừa được ra mắt gần đây.

Trang Pháp là nghệ sĩ đa tài, hát - nhảy - sáng tác đều cân được hết