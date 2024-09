Sau 4 mùa tổ chức thành công, Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 được diễn ra trong sự mong chờ của người hâm mộ. Trong đó, Trương Dư Hi - nữ diễn viên được mệnh danh là búp bê màn ảnh xứ Trung nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cô còn được dự đoán sẽ thành đoàn nhờ sắc vóc siêu thực. Thế nhưng ngay từ tập đầu tiên phát sóng, Trương Dư Hi đã khiến người xem thất vọng toàn tập khi thể hiện màn trình diễn cá nhân trong 90 giây.

Clip màn trình diễn của Trương Dư Hi tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2024

Cụ thể, trong màn trình diễn của mình, Trương Dư Hi đã mang tới tác phẩm Hồng Chiêu Nguyện. Để chuẩn bị cho sân khấu “mở bát” đầu tiên, cô nàng đã kỳ công tập múa, may trang phục riêng và xuất hiện với ngoại hình lộng lẫy. Tuy nhiên, giọng hát của Trương Dư Hi đã khiến nhiều người thừa nhận như đang vừa trải qua 90 giây “ác mộng”.



Dù ngoại hình đẹp như tiên nữ nhưng giọng hát chênh phô, lệch tông đã khiến hình tượng Trương Dư Hi sụp đổ trong mắt khán giả. Nhiều bình luận nhận xét: “Cô ấy thật đẹp nhưng đừng hát” hay thậm chí là… “Khuôn mặt thiên thần, giọng hát ác quỷ”. Dẫu vậy, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực Trương Dư Hi và cho rằng cô bị nhà đài “hại” khi âm thanh không tốt.

Trương Dư Hi xinh như tiên nữ trên sân khấu đầu tiên của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2024

Thế nhưng cũng từ tiết mục này, cô bị chỉ trích “gương mặt thiên thần, giọng hát ác quỷ”

Trương Dư Hi sinh năm 1993. Cô tốt nghiệp Học viện trang phục Bắc Kinh (Trung Quốc) và từng là hot girl nổi tiếng trên MXH. Trương Dư Hi từng được nhiều người biết đến là bạn gái của Vương Tư Thông - thiếu gia giàu có, nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc một thời. Cô nàng được mệnh danh là búp bê màn ảnh xứ Trung nhờ vóc dáng mình hạc xương mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ đẹp như một đại minh tinh vô cùng sang chảnh.

Trương Dư Hi từng giành được giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất qua một số tác phẩm như Hậu Cung Như Ý Truyện, Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh, Lưu Ly, Hải Đại Ngư, Không Thể Ôm Lấy Em, Nàng Công Chúa Tôi Yêu,...



Nhan sắc cùng vóc dáng siêu thực của Trương Dư Hi

Cô nàng được mệnh danh là búp bê màn ảnh xứ Trung

Vẻ đẹp của Trương Dư Hi còn được so sánh như AI