Chỉ đạo khẩn liên quan vụ 3 công nhân tử vong khi dọn vệ sinh nhà máy xi măng

Ngày 25/1, huyện Anh Sơn ( Nghệ An ) đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty CP xi măng Sông Lam 2 (xã Hội Sơn, Anh Sơn) khiến 3 công nhân tử vong xảy ra vào chiều ngày trước đó.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, khoảng 15h15’, 3 công nhân gồm: Nguyễn Hữu Ng. (SN 1976, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), anh Trần Văn H. (SN 1970, trú xã Phúc Sơn) và anh Thái Bá M. (SN 1971, trú xã Hoa Sơn) đã tự thương lượng với nhà thầu vệ sinh silo xi măng (thiết bị đựng xi măng của nhà máy). Khi 3 công nhân đang làm việc thì xi trong silo bất ngờ tụt xuống vùi lấp cả 3 công nhân.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cán bộ công nhân viên trong công ty đã tìm cách ứng cứu nhưng do lượng xi măng quá lớn nên cả 3 công nhân đã bị ngạt khí tử vong.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trong đêm 24/1, lãnh đạo huyện Anh Sơn cùng các phòng ban, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

Chính quyền địa phương thăm hỏi các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Ngày 25/1, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có chỉ đạo khẩn giao UBND huyện Anh Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Bên cạnh đó giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Anh Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra vụ việc, giải quyết sự cố công trình, tai nạn lao động , sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 tập trung phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.