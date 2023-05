Chị cả ĐT bóng rổ nữ Việt Nam tiết lộ chi tiết đau lòng về cặp song sinh Việt kiều khi giành huy chương vàng SEA Games 32

Thảo Vy gọi điện về cho mẹ ở Mỹ và khóc sau khi giành Huy chương vàng SEA Games 32 cùng ĐT bóng rổ nữ Việt Nam

Mới đây, ĐT bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam gồm 4 cô gái Huỳnh Ngoan - Tiểu Duy - Thảo My - Thảo Vy đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng lịch sử khi đánh bại tuyển nữ Philippines ở chung kết SEA Games 32. Đội trưởng Huỳnh Ngoan chia sẻ đầy xúc động trên Facebook cá nhân về chiến thắng vừa qua, trong đó, có lời cảm ơn đặc biệt gửi đến hai đồng đội Thảo My - Thảo Vy vì lý do đau lòng.



"Con cảm ơn chú Mẫn, cô Thảo và 2 em đã nén đau thương về đây, ở lại đây", Huỳnh Ngoan viết. Chia sẻ này của Huỳnh Ngoan cũng đã hé lộ câu chuyện buồn đằng sau huy chương vàng SEA Games 32 của cặp song sinh Việt kiều Thảo My - Thảo Vy.

Được biết một tuần trước, bà của Thảo My và Thảo Vy đã mất ở Mỹ nhưng bộ đôi chưa thể trở về tiễn biệt bà vì đang thi đấu cùng ĐT bóng rổ nữ Việt Nam. Đây cũng là nguyên nhân mẹ Thảo My - Thảo Vy không thể đồng hành cùng hai con ở giải đấu trên đất Campuchia.

Đội trưởng Huỳnh Ngoan ôm lấy Thảo Vy òa khóc sau khi giành huy chương vàng lịch sử (Ảnh: Thanh Xuân)

Thảo Vy gọi cho mẹ ở Mỹ sau chiến thắng. Hai mẹ con cùng rơi nước mắt (Ảnh: Thanh Xuân)

Ngay sau khi giành được huy chương vàng lịch sử, Thảo Vy đã ôm bố khóc nức nở. Cô gọi điện về cho mẹ ở Mỹ báo tin và trong lúc trò chuyện, cả Thảo Vy và mẹ đều không nén được xúc động mà bật khóc. Đồng đội Tiểu Duy ngồi cạnh cũng rơi nước mắt. Tiểu Duy xoa đầu Thảo Vy để chia sẻ nỗi đau lòng cùng bạn.

Trong huy chương vàng SEA Games 32 của ĐT bóng rổ nữ Việt Nam, cặp song sinh Thảo My - Thảo Vy có đóng góp rất lớn. Người hâm mộ vẫn đang dõi theo hành trình của các cô gái vàng bóng rổ Việt Nam ở SEA Games năm nay với nội dung tranh tài tiếp theo là bóng rổ nữ 5x5.