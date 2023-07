Chi 12 triệu đồng/tháng thuê căn hộ 100m2 để sống 1 mình

Thay đổi một số chi tiết nhỏ để căn nhà mang màu sắc cá nhân

Vân Trang (27 tuổi, kinh doanh tự do) đang thuê căn hộ 100m2 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Căn nhà gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách đã đầy đủ nội thất với chi phí thuê khoảng 12 triệu đồng/ tháng.

“Mình lựa chọn căn hộ đã có đủ nội thất như sofa, giường, tủ lạnh, tivi,... để tiết kiệm chi phí mua sắm cũng như công sức khi chuyển nhà. Bởi vì cấu trúc mỗi căn nhà khác nhau, món đồ này có thể rất phù hợp khi trưng bày trong căn nhà này nhưng chưa chắc đã phù hợp khi đặt vào không gian khác, nên mình không muốn đầu tư quá nhiều vào những món đồ như vậy”. Tuy nhiên, điều này khiến việc lựa chọn nhà trở nên khá khó khăn, vì cô bạn cần tìm một căn nhà mà nội thất cũng phải phù hợp ngay từ đầu.

Vân Trang

Căn hộ Vân Trang đang ở có nhiều ánh sáng tự nhiên, màu tường là màu kem, giường và tủ màu trắng, không có những vật dụng có hoạ tiết màu mè. Cô bạn đổi màu rèm cửa và trang trí thêm bàn học, bàn tròn, giá sách, bát đĩa, lọ hoa… theo ý thích. Vân Trang chỉ mua những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và có thể phù hợp ở mọi không gian để tiết kiệm tiền và thuận tiện hơn khi chuyển nhà.



Được biết ngay từ khi còn là nhân viên văn phòng, Vân Trang đã luôn có ý thức xây dựng một không gian sống gọn gàng, đẹp đẽ. Cô bạn thường tham khảo phong cách trang trí nhà cửa kiểu Hàn Quốc trên trang MXH, sưu tầm những bức ảnh đẹp và tìm mua các vật dụng yêu thích để tạo ra không gian sống mang màu sắc cá nhân. Với cô bạn, nhà là nơi để trở về nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, giúp chữa lành tâm hồn.

Không gian phòng khách

“Hiện tại, mình đang làm việc tự do, vì vậy không gian sống đóng vai quan trò rất quan trọng, đem lại sự sáng tạo trong công việc. Hiện nay, một số bạn trẻ có xu hướng ra ngoài quán cà phê để tìm cảm hứng và tập trung học tập hay làm việc, còn mình muốn biến không gian sống thành quán cà phê riêng. Mỗi ngày làm việc, giải trí trong không gian do bản thân tạo ra giúp mình có động lực duy trì lối sống tích cực và hiệu quả”.



Bên cạnh đó, do đang kinh doanh mảng thời trang, phần lớn diện tích phòng khách được tận dụng để làm kho hàng, 1 phòng ngủ cô bạn thiết kế lại thành phòng studio để quay chụp sản phẩm. Phòng còn lại là phòng ngủ riêng của Vân Trang. “Hàng ngày, trợ lý của mình sẽ tới nhà để hỗ trợ công việc. Vì vậy, nơi đây vừa là văn phòng vừa là nơi ở của mình. Vì mình có quá nhiều nhu cầu, không thể chia sẻ không gian sống với người khác nên đã quyết định thuê nhà sống 1 mình. Căn nhà cũng khá rộng nên mình dễ dàng phân tách không gian làm việc và nghỉ ngơi”.

Phòng studio

Những lưu ý khi đi thuê nhà 1 mình

Theo Vân Trang, yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý khi đi thuê nhà là sự an toàn. Cô bạn cho rằng khi sống 1 mình, ở chung cư sẽ an toàn hơn bởi vì luôn có bảo vệ cũng như ban quản lý làm việc 24/7. Trong trường hợp đi thuê nhà mặt đất hay chung cư mini trong ngõ, mọi người nên hỏi những người dân xung quanh về an ninh khu vực. Bên trong nhà, mọi người cũng nên quan sát tường và trần có bị ẩm mốc không, hệ thống điện, khoá cửa và chữa cháy hoạt động như thế nào,… Nếu không đủ các yếu tố an toàn thì dù nhà đẹp hay giá rẻ như thế nào Vân Trang cũng sẽ không thuê.

Phòng ngủ xinh xắn

Ngoài ra, đối với những người sắp đi thuê nhà, Vân Trang có 4 lời khuyên bao gồm:



Thứ nhất, bạn cần phải biết rõ mục đích thuê nhà của bản thân. Bạn nên có 1 danh sách những yếu tố để xem xét lựa chọn dựa trên các mức độ từ 1-5 về sự cần thiết để hình dung rõ mong muốn của bản thân về không gian sống. “Ví dụ đối với mình, điều bắt buộc cho căn nhà là nhiều ánh sáng, tông màu trắng, còn nội thất có hay không cũng được, nhưng sẽ phải cân đối với mức giá cho thuê”.

Thứ 2, phải đến xem nhà trực tiếp, đừng tin những gì bạn thấy trên mạng. Có những căn phòng rất chật hẹp, nhưng hình ảnh trên mạng lại hoàn toàn khác. Đến tận nơi, bạn sẽ nắm được rõ các ưu khuyết điểm của căn nhà đó, không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn mức độ tiện nghi, an ninh của khu vực đó.

Thứ 3, khi đặt cọc, chốt thuê nhà, làm bất kỳ điều gì liên quan đến tiền phải có biên bản, hợp đồng rõ ràng. Các bạn nên có các điều khoản như khi bạn đã đặt cọc, nếu chủ nhà cho người khác thuê, chủ nhà có trách nhiệm đền bù cho bạn.

Cuối cùng, hãy nhớ quy tắc 30% - chi phí cho nhà ở mỗi tháng không nên vượt quá ngưỡng 30% thu nhập. Chuyển nhà khá mất thời gian và tốn kém, hãy tìm một nơi mà mình đủ tài chính để ở đó lâu dài.