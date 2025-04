"Chết hụt" sau nhảy sông, người đàn ông lại bơi ra biển doạ tự tử

Sáng 11-4, Công an phường Thuận An (quận Thuận Hóa, TP Huế) cho biết vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng ứng cứu kịp thời ông H. V. M (SN 1975, trú tại phường Thuận An) khi người này mang hung khí dọa tự tử, nhảy xuống biển và đưa người này đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Ông M. tay trái cầm dao, tay phải cầm gậy dọa sẽ tự tử.

Sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 10-4, ông M. có biểu hiện không bình thường, mang theo 2 con dao ra bờ kè chắn sóng cửa biển Thuận An ở phường Thuận An dọa tự tử.

Ông M. "cố thủ" ở bờ kè cửa biển.

Nhận được tin báo, Công an phường Thuận An cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An cùng lực lượng Bảo vệ ANTT cơ sở và người thân ông M. đến vận động ông này từ bỏ ý định tự tử trở về với gia đình.

Ông M. bơi giữa biển.

Trước đó 3 ngày, ông M. sau khi nhảy cầu Phú Xuân đã bơi vào chân cầu, bám vào sợi dây của người đi đường thả xuống, được cứu thành công.

Ông M. bất ngờ nhảy xuống biển và bơi hàng trăm mét ra hướng phao số 0 ngoài cửa biển Thuận An với lời đe dọa sẽ cắt tay tự tử nếu có người xuống cứu. Trước tình hình này, công an và biên phòng đã huy động tàu thuyền của ngư dân địa phương để tiến hành vận động, cứu ông M. Sau nhiều giờ thuyết phục và vận động, đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng ứng cứu đã áp sát, tước hung khí trên tay ông M và đưa người này lên tàu để vào bờ.

Theo Công an phường Thuận An, thời gian gần đây ông M có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, người không bình thường. Trước đó, vào lúc 5 giờ 38 phút ngày 8-4, ông M. lên cầu Phú Xuân ngay ở trung tâm TP Huế rồi nhảy xuống sông Hương với ý định tự tử. Người này sau đó bám vào khu vực chân cầu, và đu mình vào dây do người đi đường thả xuống, được Cảnh sát PCCC – CHCN Công an TP Huế cứu thành công.