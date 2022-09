Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Xuất hiện tại buổi họp báo, Chế Nguyễn Quỳnh Châu thu hút mọi ánh nhìn khi diện bộ cánh màu xanh được cắt xẻ vô cùng táo bạo, khoe trọn những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Có thể nói mỗi lần xuất hiện tại Miss Grand Vietnam, Quỳnh Châu đều biết cách mang đến rất nhiều điều mới mẻ cho bản thân khiến các fan sắc đẹp đặt nhiều sự kỳ vọng dành cho cô nàng.

Trước đó tại phần thi "Người đẹp truyền cảm hứng", Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng gây ấn tượng cực mạnh với ban giám khảo cũng như người xem khi gửi thông điệp đầy ý nghĩa đến với những người trẻ: "Trong cuộc đời của chúng ta, sẽ có lúc không có ai lắng nghe chúng ta, không có ai tin tưởng chúng ta, nhưng đó không phải là lý do để bạn từ bỏ đi ước mơ của mình. Các bạn phải chiến đấu vì điều mà các bạn tin tưởng. Các bạn chỉ cần tập trung vào điều đó thôi vì tất cả những yếu tố còn lại sẽ có cách giải quyết. You are not alone (tạm dịch: Bạn không hề cô đơn)".

Có thể nói, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang mang đến cho cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 một nguồn năng lượng tích cực rất lớn, không chỉ bởi cô đã từng tham gia các cuộc thi nhan sắc mà nó còn đến từ trong chính tinh thần cũng như từ con người của mình. /.