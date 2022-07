Cháy lớn thiêu rụi 2 căn nhà liền kề ở Quảng Ngãi

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy bùng phát dữ dội từ tiệm dán keo xe Huy tại địa chỉ 309 Quang Trung, thuộc tổ 2, phường Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi), lửa kèm khói cao tới hơn 10m và nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh là Trung tâm mắt kính số 1 tại địa chỉ 311 - 313 Quang Trung. Nhiều tài sản có giá trị (xe máy và nhiều vật dụng khác) trong hai căn nhà này bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chia sẻ với báo Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi) mở quán bún ngay đối diện hai ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn kể lại, lúc đang bán hàng thì nghe khách bảo có cháy. Nhìn sang nhà 309, chị thấy khói nghi ngút bay ra đường từ cửa sắt đóng kín.

Nhận được tin báo cháy, trong khoảng 3 phút sau, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã có mặt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, đám cháy lan ra rất lớn qua nhà 311 - 313 kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Đám cháy lớn thiêu rụi hai ngôi nhà trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhận được tin báo cháy từ người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động 7 phương tiện, gồm 5 xe cứu hỏa , 1 xe cứu nạn và 1 xe chỉ huy với hơn 30 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cả hai ngôi nhà trên đều không có người trong nhà và được khóa kín. Trong lúc lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, chủ hai ngôi nhà mới được gọi điện thông báo.

Anh Nguyễn Hùng (40 tuổi) chủ nhà có địa chỉ 311 - 313 Quang Trung cho biết, gia đình kinh doanh mắt kính. Ngày thường ở trong nhà có 7 người nhưng hôm xảy ra hỏa hoạn, gia đình có việc ở quê nên tất cả các thành viên về TX Đức Phổ từ chiều. Đến khi được người thân gọi báo tin anh mới biết và đến lúc trở về nhà, mọi thứ đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chế vụ hỏa hoạn

Ngay khi lực lượng chức năng có mặt, chỉ 5 phút sau đám cháy đã được không chế. Đến 21h30, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện trường vụ cháy của ngôi nhà 2 tầng tại địa chỉ 309 và ngôi nhà 4 tầng tại địa chỉ 311 - 313 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi đang được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê mức độ thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra.

Vụ cháy lớn đã làm mất điện cục bộ một đoạn đường Quang Trung từ ngã tư Quang Trung - Lê Trung Đình đến ngã tư Quang Trung - Phan Đình Phùng. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động công nhân đến sửa chữa đường dây để cấp điện trở lại cho các hộ dân trong khu vực trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường và các lực lượng liên quan cũng được huy động đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng cho người dân.

Sau đây là một số hình ảnh hiện trường vụ hỏa hoạn:

Thông tin ban đầu, ngôi nhà có địa chỉ 309 là nơi xuất phát đám cháy

Các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Nhiều tài sản giá trị đã bị hư hại

Lực lượng chức năng đã huy động 7 phương tiện cứu nạn và chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia không chế đám cháy

Nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi công tác khống chế vụ hỏa hoạn

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ngãi tham gia kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện do vụ hỏa hoạn gây ra

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường tham gia chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự

Hai ngôi nhà đang được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy